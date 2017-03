Fuga a cavalo 30/03/2017 | 07h53

Detento foge de presídio, rouba cavalo e é detido na BR-470 em Indaial

Ele estava algemado andando a cavalo e queria ir de Rio do Sul até Balneário Camboriú

Foragido foi encaminhado novamente ao presídio Foto: Divulgação / Polícia Militar

A Polícia Militar capturou nesta quarta-feira em Indaial um fugitivo em uma ação um tanto curiosa. Johny Dias de Oliveira, detento do Presídio de Rio do Sul que cumpria pena por roubo, estava foragido e foi capturado andando a cavalo às margens da BR-470.



De acordo com a PM, ele foi visto por uma viatura durante rondas pela região. Perto da empresa Taschibra, em Indaial, os policiais perceberam que o rapaz andando a cavalo estava em atitude suspeita. Durante a abordagem, eles notaram que o jovem estava algemado e utilizava o uniforme do presídio.



O foragido de 21 anos confessou aos policiais que havia escapado durante um atendimento médico e ficou escondido na mata durante cinco dias, até roubar um cavalo de uma propriedade próxima e fugir pela BR-470. Ele tentava ir até Balneário Camboriú.



Ele foi capturado e encaminhado novamente ao presídio.