Detento é morto por companheiro de cela em São Pedro de Alcântara

02/03/2017

Um detento foi encontrado morto em uma cela do Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, na noite desta quarta-feira. Segundo informações da Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania, o apenado Thallysson Matheus Araújo foi assassinado por um companheiro de cela, identificado como Anderson Luiz Moreira de Araújo, que teria assumido a autoria do crime.

Conforme a secretaria, a Corregedoria-Geral da pasta foi acionada para apurar o caso. Informações também foram repassadas à Polícia Civil para a abertura de um inquérito policial. Este é o terceiro assassinato registrado na unidade apenas este ano.

No último dia 15 de janeiro, o detento Valcir Tomaz foi morto por outro apenado na cela onde dormia. Dias antes, o preso Sebastião Carvalho Walter também morreu após ser atacado por um interno na Penitenciária de São Pedro de Alcântara.