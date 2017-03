Desenho e aquarela: Nestor Jr se destaca no circuito de SC e tem trabalhos expostos em Paris

Artes 28/03/2017 | 03h00 Atualizada em

Processos criativos de artistas sempre incitam curiosidade: o que os inspira, a escolha de temas, qual o sentimento ao pintar determinada forma. Na maioria das vezes, não se separa o criador da criatura — ainda que a interpretação de quem consome uma obra seja individual. Ao levar para o papel e para telas formas fluidas (que bem lembram o movimento do mar), mulheres corpulentas, homens magros, corpos nus em proporções exageradas, Nestor Jr põe para fora seus processos caóticos.



Ele expressa vivências e interpretações subjetivas de sua história pessoal: a do garoto franzino aficionado pelo cabelo da mãe que não se reconhecia no padrão da cidade onde se criou, Penha, litoral Norte de Santa Catarina, ou a do artista que, agora mais maduro, volta-se para o passado com olhar afetuoso e de aceitação. Aos 33 anos, Nestor Jr ocupa mais e mais espaço no circuito das artes de Santa Catarina, com um trabalho consistente de desenho e aquarela.



Foto: Nestor Jr / Divulgação

É exatamente esse tocar sem medo em questões ainda tabu para muitas pessoas, como a nudez e o erotismo, que tem chamado atenção, inclusive, da crítica nacional e internacional. Neste mês, ele celebrou dois importantes reconhecimentos: a seleção de três obras suas para a exposição coletiva Só Cabeças, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA); e a exposição de seis aquarelas no 11º Drawing Now Paris – Le Salon du Dessin Contemporain (Salão do Desenho Contemporâneo, em tradução livre), na Capital francesa. Seus trabalhos foram expostos da última quinta-feira até ontem junto com 400 artistas do mundo, numa mostra que enalteceu a diversidade da produção mundial de desenho dos últimos 50 anos.



QUEM É NESTOR JR?



Nestor Jr foi criado em Penha. Mudou-se para Blumenau em 2002, onde atuou com ilustração para moda e publicidade e, com isso, vislumbrou uma maneira de trabalhar com o que gostava, o desenho. Graduou-se em Publicidade e, no último ano de faculdade, começou a expor seus trabalhos.



Foto: Nestor Jr. / divulgação

— Cresci no interior e não tinha incentivo em casa. Passei por todas as questões da adolescência, o bullying por ser gay... E naturalmente fui buscar atividades solitárias, como o desenho. Comecei a levar mais a sério aos 14 anos, quando fui ao cinema pela primeira vez. Assistia aos filmes e reproduzia as cenas — lembra.



Depois de oito anos em Blumenau, morou na França, onde estudou francês e gravura. Na volta, em 2011, desembarcou direto em Florianópolis. Foi nessa época que começou a trabalhar com a Galeria Cor – especializada em arte urbana e que fechou as portas em 2015 – e outras três galerias de arte, uma delas a baiana RV Cutura e Arte, com a qual tem parceria até hoje.



Foto: Nestor Jr / Divulgação

Mais maduro e com trabalho reconhecido pelo público, Nestor Jr hoje seleciona melhor o quê, onde e como expor seu trabalho. Desde 2013, ministra oficinas de aquarela – já ensinou em mais de 40 cidades do país. A próxima em Florianópolis será n ´O Sítio, na Lagoa da Conceição, nos dias 1º e 8 de abril.



Além de Santa Catarina, já expôs em São Paulo, Curitiba, Montes Claros (MG), Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador, bem como França, Portugal e Espanha. Foi destaque em publicações na Colômbia, Suíça, Estados Unidos e Itália.



Aquarela é a técnica principal do artista



Sua obra pessoal sempre foi identificada com temas do corpo e da natureza.



— Minha produção pessoal sempre foi a mesma. A profissional era outra coisa. Eu não estudei artes visuais, então meus processos são sempre caóticos. As coisas são muito orgânicas — analisa.



PARA ENTENDER O UNIVERSO CAÓTICO DE NESTOR JR



CABELO

"Sempre tive obsessão por isso. Quando mais novo, já queria ter cabelo grande. Lembro de ficar brincando com o cabelo da minha mãe"



EROTISMO

"Desde criança me inspira curiosidade. A coisa do corpo e de naturalizar o nu. A intenção não é chocar, mas naturalizar"

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS



CORPO

"Tem a ver com a coisa da negação do espaço e das pessoas. O corpo é a única coisa que pertence a cada indivíduo"



ÁGUA

"O mar... Meu pai era pescador, e a figura dele era estranha em casa, porque ele ficava muito tempo fora, em Santos. O mar tinha a metáfora de trazer o sustento, ao passo que tirava o pai de perto"





Foto: Nestor Jr Art / Reprodução