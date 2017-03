Desarmamento do ETA consistirá em revelar esconderijos de armas na França

Madri 18/03/2017 | 13h11

O anunciado desarmamento da organização separatista Pátria Basca e Liberdade (ETA) de 8 de abril consistirá em revelar os esconderijos na França, e não contará com nenhuma preparação, segundo fontes próximas à ação.

Uma fonte do País Basco contactada pela AFP afirmou que "em 8 de abril as autoridades judiciais francesas ficarão sabendo de todos os arsenais do ETA".

O desarmamento da organização, que ainda não se pronunciou diretamente, será "unilateral" e sem condições, pontuou.

O jornal El País citou "fontes conhecedoras do processo" que afirmaram que o desarmamento "será tão simples como a entrega de um papel dos intermediários civis à justiça francesa, para que esta proceda" ao requisitar o material.

A intermediação da ação do ETA é feita por uma associação basca, Bizi, que por meio de um militante seu, Jean-Noël Etcheverry, lançou na sexta-feira o anúncio do desarmamento.

A fonte consultada pela AFP reconheceu a possibilidade de ficar na Espanha algum depósito "sem controle", pois o esperado é que sejam entregues dados de todos os esconderijos na França.

A mesma fonte acrescentou que no início a entrega das armas será "completa, total e irreversível", e "sem a destruição das armas, porque isso seria ilegal, seria a destruição de provas".

Desde o anúncio de sexta-feira, o governo espanhol manteve a linha dura. Afirmou que a organização deve se desarmar e, sobretudo, se dissolver sem esperar "nada em troca", como declarou neste sábado Mariano Rajoy.

Rajoy afirmou que "o que esperamos é a dissolução", depois de quatro décadas de atentados pela independência do País Basco, dos quais são atribuídos ao ETA 829 mortes, além de uma longa campanha de extorsões e sequestros.

* AFP