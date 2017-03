Delegados federais encerram congresso com carta que elenca 11 propostas e demandas da categoria

Segurança 28/03/2017 | 17h26 Atualizada em

O Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal, que ocorreu em Florianópolis no começo da semana passada, foi encerrado com a publicação de uma carta com pelo menos 11 propostas e demandas da categoria. O documento, batizado de Carta de Florianópolis, fala, entre os principais tópicos, sobre as dificuldades enfrentadas pela Polícia Federal.

Cerca de 350 delegados de todo o país participaram do evento no Costão do Santinho, entre eles, o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), Carlos Eduardo Sobral, que repercutiu a Operação Carne Fraca.

A carta comenta a necessidade de garantir o funcionamento autônomo das instituições de Estado, sem a interferência política. Outro tema abordado é ainda o aumento de investimentos em recursos humanos e materiais na Polícia Federal, além de um concurso público para o preenchimento das vagas abertas no órgão.

Segundo a ADPF, "o documento manifesta repúdio às propostas legislativas que desconsideram as especificidades da aposentadoria policial e, em especial, a da mulher policial".

Confira os tópicos da carta na íntegra



1. A necessidade de garantir o funcionamento autônomo das instituições de Estado, livre de qualquer possibilidade de interferência política, para que possam cumprir a missão constitucional de combater o crime organizado e a corrupção;

2. Que a paridade e integralidade dos proventos são direitos irrenunciáveis da categoria dos Delegados Federais, sendo vedado qualquer tipo de ato, decisão ou manifestação que os contrarie;

3. Que, diante do movimento do Ministério Público Federal contra as competências constitucionais e legais da Polícia Federal e prerrogativas dos Delegados de Polícia, é necessário que a Direção-Geral da Polícia Federal promova atos visando à defesa da instituição e das prerrogativas de seus membros, de modo a evitar concentração exagerada de poderes por parte do Ministério Público Federal, o que pode gerar arbítrio, desequilíbrio institucional e grandes prejuízos à sociedade brasileira;

4. A necessidade de ter, à sua disposição, recursos humanos e materiais suficientes para a condução das investigações policiais;

5. Que é direito do policial, em atividade ou aposentado, o registro e o porte de arma de fogo independentemente do pagamento de taxas, conforme previsto nos projetos de lei 695 e 591, ambos de 2015, aos quais conclama rápida aprovação junto ao Congresso Nacional;

6. Repúdio às propostas legislativas que desconsideram as especificidades da aposentadoria policial e, notadamente, a justa diferenciação da aposentadoria da mulher policial, nos termos da LC 144/2014;

7. A necessidade de implantação nas várias unidades da Polícia Federal dos Gabinetes de Investigação, previstos no Enunciado nº 67, como forma de melhorar a eficiência e a eficácia da investigação criminal;

8. A necessidade de garantir à mulher policial que não se ausente de sua lotação por tempo superior a cinco dias enquanto for responsável por criança de até seis anos, bem como não seja obrigada a permanecer em plantão ou de sobreaviso enquanto estiver na condição de gestante ou lactante, resgatando-se os direitos alcançados pela IN 87/2014;

9. A necessidade de que a Polícia Federal observe a inclusão de critérios objetivos, a experiência profissional e os conhecimentos do indicado para nomeação para cargo de chefia;

10. Repúdio à demora do governo em regulamentar a indenização de fronteira, causando evasão e desestímulo às unidades estratégicas para a proteção das fronteiras do país, sem que haja mudança dos critérios já definidos pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal;

11. A necessidade de realização periódica de concursos públicos, bem como a abertura imediata de certame para o preenchimento dos cargos vagos existentes.