Deivid, do Criciúma, comemora vitória já de olho no Figueirense: "Agora temos o clássico"

O ataque mais efetivo do Catarinense anotou mais um gol na conta, esse com direito a três pontos. Depois de vencer o Inter de Lages por 1 a 0, o Criciúma subiu uma posição na tabela, mas quer ir ainda mais longe. Para brigar entre os primeiros, precisa vencer o Figueirense na quarta-feira, em casa, em um clássico estadual.



— Foi muito legal os três pontos porque era um jogo decisivo,a gente tinha que ganhar de meio, de um, três, a zero, para que nos pensássemos ainda na conquista (do returno). Agora temos o clássico, eu acredito que depois dessa vitoria suada, sofrida, o torcedor venha e possa encher esse estádio e possa jogar junto mais uma vez — comentou Deivid.



O treinador terá de volta Barreto e Diego Giaretta, que cumpriam suspensão. O goleiro e capitão Luiz retornou diante do Inter, e fez bela partida. Ainda falta saber sobre a situação de Caio Rangel, que está no departamento médico e deve desfalcar o Tigre por algumas rodadas. Com o grupo que tem à disposição, Deivid sabe que existe qualidade, mas que é preciso manter a mesma pegada o jogo inteiro.



— Está faltando uma consistência nossa, a gente tem que terminar o jogo da mesma forma como vem jogando no primeiro tempo. Olha quantas oportunidades tivemos, daí no segundo não estamos conseguindo manter essa bola no pé. A gente não pode ficar angustiado, está acabando o jogo, os meninos também sentem isso, mas hoje (domingo) foi muito positivo — analisou.



Quem jogou a partida de domingo deve passar por regenerativo nesta segunda, e os reservas trabalham com bola durante a tarde. Para buscar os três pontos diante do Figueira, que está na zona de rebaixamento, Deivid aposta no trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos meses.



— Vencer dois jogos seguidos passa confiança para os atletas, vou bater na tecla, são muito jovens, a gente tem trabalhado isso, a mentalidade vencedora, o emocional, e desde que a gente assumiu está em uma mudança de atitude, reformulação de elenco, isso leva a tempo, e aos poucos agente vai conseguindo — concluiu.



