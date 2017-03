Defesa de Temer pede ao TSE divisão de chapa e anulação de depoimentos da Odebrecht

Processo de cassação 25/03/2017 | 08h11 Atualizada em

Foto: Antonio Cruz / Divulgação

O atual presidente Michel Temer requisitou separação das condutas envolvendo a chapa que formou com Dilma Rousseff, que é alvo de pedido de cassação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A defesa do peemedebista ainda pediu anulação dos depoimentos de executivos da Odebrecht.

Conforme informações da Folha de S. Paulo, os advogados de Temer argumentam que o ministro Herman Benjamin, relator da matéria, decidiu convocar os colaboradores "sem requerimento de qualquer das partes e do Ministério Público" e fundamentou a ação em "indicativos extraídos da mídia escrita, resultado de vazamento ilegal das informações". Para a defesa, os dois pontos implicam a nulidade das oitivas.

Leia mais:

O que os executivos da Odebrecht disseram na ação contra Dilma-Temer

Janot nega vazamentos e responde: "Difamadores com mentes ociosas"

Delator afirma que comprou tempo de TV para chapa Dilma-Temer



Eles reconhecem que os depoimentos podem influenciar no julgamento, mas argumentam que os fatos não têm relação com o pedido inicial do PSDB, autor da ação no TSE.

Sobre a divisão da responsabilidade, os advogados argumentam que, como Temer optou pela abertura de uma conta separada como candidato a vice-presidente, "tem o direito de ter sua conduta individualizada". Dizem que a Constituição prevê que a eleição do presidente implica a do vice, mas não que a destituição de um acarreta a do outro.

A ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer foi protocolada pelo PSDB no fim de 2014. Nesta sexta-feira, encerrou-se o prazo para a apresentação das alegações finais das defesas. Mais de 50 pessoas prestaram depoimento no processo, que tem mais de 5 mil páginas.

Agora, o ministro Herman Benjamin vai finalizar seu relatório e liberar o caso para julgamento no Plenário. Caberá ao ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, definir a data em que o julgamento vai começar.

Leia mais

Data para julgar chapa Dilma-Temer no TSE ainda é incerta

Estabilidade política pesa em ação que julga chapa Dilma-Temer

Odebrecht diz que "inventou" campanha de Dilma em 2014