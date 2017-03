Defesa Civil registra 14 ocorrências durante temporal em Blumenau

Chuva 25/03/2017 | 15h13

Após o temporal que atingiu Blumenau, 14 ocorrências foram registradas na sexta-feira à noite, segundo dados da Defesa Civil. A forte ventania causou destelhamento e quedas de árvore, principalmente no bairro Escola Agrícola. Destelhamentos aconteceram nas ruas Júpiter, Coripós e Aquidabã, no bairro Escola Agrícola, José Martins; na Velha Grande, Ernesto Hadlich, no Passo Manso; e Pedro Mees, no Tribess.



(Fotos: Arcanjo 03- CBMSC, Divulgação)



Também ocorrem quedas de árvores na Via Expressa e nas ruas Coripós, Escola Agrícola, e Eça de Queiroz, no bairro Água Verde. Na Rua Imperatriz Leopoldina, na Velha, também houve registro de alagamento. Neste sábado, as equipes da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) trabalham para recolher destroços. Algumas vias estão com trânsito em meia pista, mas a previsão é que todas sejam liberadas ao até o do dia.





Confira vídeo com imagens feitas pelo repórter Augusto Ittner do temporal em Blumenau: