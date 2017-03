Decreto de Temer transfere a pesca para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

Mudança 14/03/2017 | 10h40 Atualizada em

A Presidência da República publicou nesta terça-feira, no Diário Oficial da União, a transferência da Secretaria de Acquicultura e Pesca e do Conselho Nacional de Acquicultura e Pesca, até então vinculados ao Ministério da Agricultura, para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O texto afirma que a mudança inclui todas as competências ligadas à pesca, desde a definição da política nacional para o setor, passando pelo fomento da produção, até a normalização e a emissão de licenças.



No entanto, o 3º artigo do decreto informa que caberá ainda ao Ministério da Agricultura (MAPA) o diálogo com o Ministério do Meio Ambiente para garantir o uso sustentável do recurso pesqueiro, com base em dados estatísticos. O MAPA também ficou responsável pela articulação com o Ministério das Relação Exteriores para defender os interesses nacionais no setor.

A mudança de ministérios teria sido provocada por pressão do PRB, interessado na gestão do setor, sobre o presidente Michel Temer (PMDB). A pesca industrial e artesanal recebem a alteração com ressalvas _ a mudança ocorre no momento em que, após mais de um ano de dificuldades de gestão junto ao MAPA, o setor pesqueiro voltava a caminhar em Brasília.



Em dezembro de 2016 e janeiro deste ano o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve em Itajaí e se reuniu com empresários da pesca, que tiveram uma boa impressão do ministro. Maggi anunciou intenção de retomar estatísticas e agilizou processos, liberando os escritórios estaduais e cuidarem da emissão das licenças. Ações que vinham sendo muito bem vistas pela pesca.



Há preocupação de que a mudança leve a uma nova desestruturação do setor, o que pode ser catastrófico para os negóc