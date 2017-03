De volta ao Criciúma, Silvinho é apresentado e está entre os relacionados contra o Fluminense

reforço 08/03/2017 | 18h41 Atualizada em





Foto: Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br / Divulgação





Em treinamento com o elenco do Criciúma desde o dia 21 de fevereiro, o atacante Silvinho foi oficialmente apresentado na tarde desta quarta-feira, no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor. O jogador já defendeu as cores do Tigre em 2014 e 2015, e de volta ao Brasil, quer retomar a boa fase junto ao time catarinense. Quando atuou pelo Criciúma, o atleta fez 34 jogos.



— Estou muito feliz, quando pintou a oportunidade de voltar eu conversei com o Jaime (Dal Farra) e com o Deivid, recebi o convite, não pensei muito, gosto muito da cidade, do clube, da torcida, e para mim foi muito fácil decidir. Minha esposa, minha filha, quando soubera do interesse quiseram voltar na mesma hora, estou muito feliz e um pouco ansioso para poder jogar novamente — comentou.



O nome do atleta entrou no Boletim Diário da CBF no finar da tarde de hoje, e ele está entre os relacionados para a partida contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. O jogador ainda tinha um ano de contrato com o Seongnam, da Coréia, mas negociou para retornar ao clube. Os direitos do atleta são do Penapolense, e ele tem contrato com o Criciúma até o final do ano.



Além de Silvinho, o Tigre tem à disposição Alex Maranhão, Andrew, Barreto, Caio Rangel, Caíque, Carlos Eduardo, Diego Giaretta, Diogo Mateus, Douglas Moreira, Edson, Eduardo Babiuk, Ianson, Jheimy, João Henrique, Luiz, Marlon, Nino, Pimentinha, Pitbull, Raphael Silva e Ricardinho para enfrentar o Fluminense neta quinta-feira, às 19h15min, no Estádio Heriberto Hülse.



FICHA



Nome: Silvio José Cardoso Reis Júnior.

Data de Nascimento: 01/07/1990.

Naturalidade: Guajará Mirim (RO).

Posição: Atacante.

Altura: 1,75 metro.

Clubes: Corinthians, Monte Azul, Bragantino, Comercial, LASK Linz (AUS), Penapolense, São Paulo, Ponte Preta, Criciúma, Joinville, Chapecoense e Seongnam (COR).



Leia mais:

Divulgada a seleção do turno do Campeonato Catarinense

Criciúma faz promoção de ingresso para partida contra o Fluminense

Em jogo de reservas, Chapecoense vence o Criciúma