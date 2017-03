Danilo Gentili entrevista Hugh Jackman e outras atrações para ver na TV na noite desta segunda-feira

Dicas da programação 06/03/2017 | 19h00 Atualizada em





Hugh Jackman e Danilo Gentili Foto: Lourival Ribeiro / Divulgação

THE NOITE

SBT, 0h15min

Comandado por Danilo Gentili, o The Noite estreia a temporada 2017 nesta segunda-feira. O primeiro convidado do talk-show é Hugh Jackman, que fala sobre a estreia do filme Logan e o desafio de interpretar o personagem Wolverine.

Leia mais:

"A Grande Família" volta à tela da Globo em março

Disney divulga clipe de "A Bela e a Fera" com John Legend e Ariana Grande





POLTRONA 27

Canal Brasil, 21h

Cena de "Poltrona 27" Foto: Gustavo Baxter / Divulgação

Adaptação do romance homônimo de Carlos Herculano Lopes, a série Poltrona 27estreia nesta segunda-feira. A produção recria as histórias ouvidas pelo escritor Francisco (Tuca Andrada) durante suas viagens pelas estradas de Minas Gerais.

SOLTE SUAS FERAS

Animal Planet, 23h10min

Foto: Animal Planet / Divulgação

A segunda edição do especial Solte suas Feras será exibida a partir desta segunda-feira. Reunindo quinze programas sobre grandes felinos, a produção estreia com O Tigre Siberiano, que mostra a jornada de Gordon Buchanan para encontrar o animal.

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH