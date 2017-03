Danielle Winits e André Gonçalves estrelam peça em SC e participam da campanha "Ame Jonatas"

Casal da vida real 24/03/2017 | 12h27 Atualizada em

Atores vão doar cachê da apresentação em Florianópolis para o bebê Jonatas, de Joinville Foto: Depois do Amor / Divulgação

A atriz Danielle Winits volta a encarnar a loira mais famosa de Hollywood nos teatros catarinenses. Depois de passar pelo estado em abril de 2016, a peça Depois do Amor - um encontro com Marilyn Monroe está em cartaz nesta sexta e sábado, em Itajaí, e no domingo, em Florianópolis. A peça é a mesma que passou por aqui no ano passado, mas com uma alteração: marido de Daniele na vida real, André Gonçalves substitui a atriz Maria Eduarda de Carvalho no papel de Margot Taylor.

Em cena, um contraponto: Marilyn, à frente de seu tempo, e Margot, a típica submissa dos anos 60. A história em que Depois do Amor se baseia é real. Em 1962, Marilyn iniciou as filmagens de Something¿s got to give, seu último filme, que ficaria inacabado. Para assinar os figurinos, ela convidou o famoso estilista Jean Louis, que enviou uma de suas assistentes, Margot Taylor, velha conhecida de Marilyn. As duas conheceram-se em 1952 nos bastidores de um filme e ficaram amigas. Margot era namorada de Joe DiMaggio, mas logo que conheceu Marilyn, ele se apaixonou perdidamente, rompeu com Margot e casou-se com a sex symbol. O casamento durou apenas nove meses, e Margot perdeu o namorado e a amiga. Dez anos depois, a vida se encarregou de colocar as duas frente a frente para um acerto de contas.

— A Maria Eduarda foi fazer um trabalho na TV e não podia mais continuar. Estávamos sem saber como seria o destino da peça, se a gente ia parar ou encontrar outra pessoa, e o André se dispôs pra fazer. É desafiador para ele fazer uma mulher, ele já tinha feito uma em Amigas, pero no mucho. Margot é uma grande personagem e ele abraçou a causa. E eu topei na hora claro. Imagina, um grande ator como ele só poderia vir a somar — conta Daniele Winits sobre a parceria com o marido. A peça foi a última dirigida pela atriz Marília Pêra antes de sua morte.

Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Casal participa de campanha para arrecadar dinheiro para bebê Jonatas

Além de apresentar a peça, o casal vai participar da campanha Ame Jonatas, que busca arrecadar recursos para o bebê joinvilense Jonatas Henrique Openkoski, de oito meses, diagnosticado em fevereiro com Atrofia Muscular Espinhal (AME).

Jonatas está internado na UTI do Hospital Infantil de Joinville, onde chegou com pneumonia, ainda sem diagnóstico da síndrome. Ela faz com que ele perca os movimentos do corpo e, no Brasil, poderá receber apenas tratamento paliativo, sempre ligado aos aparelhos.

No fim do ano passado, no entanto, um medicamento chamado Spinraza foi aprovado nos Estados Unidos com resultados significativos de melhora nas funções motoras. No entanto, ele custa R$ 3 milhões apenas para a primeira etapa do tratamento, ao longo de um ano. Para recebê-lo, Jonatas ainda precisaria ser transportado em um avião UTI para os Estados Unidos e passar um ano em tratamento no exterior. Até o dia 20 de março, a campanha havia conquistado cerca de R$ 408 mil.

Daniele Winits e André Gonçalves, ela mãe de dois e ele pai de três, vão visitar o pequeno neste sábado, e vão doar o cachê da apresentação em Florianópolis para a campanha.

— Busco sempre me envolver em casos infantis, quando se trata de necessidades básicas como saúde, isso me pega de um jeito¿ Trazer um vetor para que isso continue se expandindo é dever de quem tem uma voz ativa. Quando vi Jonatas e soube que ele era de Joinville, eu pensei: podemos doar nossos cachês e chamar a atenção das pessoas. Não custa. Eu tô muito sensibilizada — emociona-se a atriz.

Agende-se

O quê: Depois do Amor - Um encontro com Marilyn Monroe

Quando: sexta-feira (24/3) e sábado (25/3) às 21h, em Itajaí. Domingo (26/3) às 19h em Fpolis.

Onde: Itajaí: Teatro Municipal (R. Gregório Chaves, 110 - Fazenda). Fpolis: Teatro Ademir Rosa - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica)

Quanto: Itajaí: R$70 (inteira), disponível no Ingresso rápido. Fpolis: a partir de R$60, disponível no Blueticket



Leia mais:

Uma noite de patroa: Simone e Simaria e Anitta fazem show em Balneário Camboriú nesta sexta



15 eventos para curtir em SC neste fim de semana



Apresentação de MPB em dose tripla passa por Joinville nesta sexta-feira



Ideias de um mito: Mano Brown, no hall dos maiores artistas nacionais, e a trajetória irretocável dos Racionais