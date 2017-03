Bruxelas 21/03/2017 | 18h13

Os chefes de Estado e de governo da OTAN se reunirão em Bruxelas no dia 25 de maio para sua primeira cúpula desde a eleição do presidente americano Donald Trump, anunciou nesta terça-feira uma porta-voz da Aliança do Atlântico Norte.

Trump, que pede maiores investimentos em defesa a outros países-membros, já confirmou em fevereiro sua presença. Antes disso, no dia 12 de abril, receberá em Washington o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

