Criminosos explodem com dinamite dois bancos em Salto Veloso

Caixeiros 09/03/2017 | 18h09 Atualizada em

Duas agências bancárias foram destruídas por explosões de dinamite na madrugada desta quinta-feira em Salto Veloso, no Oeste de Santa Catarina. Segundo apurou o G1 Santa Catarina, a Polícia Civil afirmou que cinco homens são suspeitos do crime. Ninguém foi preso até as 17h55min desta quinta-feira.

As duas agências ficam lado a lado na Avenida Pio XII, no Centro. Na agência do Banco do Brasil, os criminosos explodiram um cofre. Na do Bradesco, um caixa eletrônico. Segundo o delegado Igor Siqueira de Araújo, as explosões ocorreram por volta das 3h.

— Explosão deste tipo é a primeira vez que ocorre na cidade. Tivemos casos de assalto em agência, especificamente seis, todos resolvidos pela Polícia Civil — disse Araújo à reportagem do G1 SC.

A cidade de Salto Veloso tem aproximadamente 4 mil habitantes. Enquanto os criminosos plantavam os explosivos, um dos suspeitos ficou armado do lado de fora atirando para inibir testemunhas e a polícia. A base da PM chegou a ser atingida por disparos. Ninguém ficou ferido.

Os criminosos fugiram em dois carros em direção a Treze Tílias. Um dos carros é um Fiat Strada vermelho, em que dois suspeitos estavam na caçamba portando armas longas.