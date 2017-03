Criciúma vence o Inter de Lages por 1 a 0 e se mantém na briga pelo returno

Catarinense 26/03/2017 | 20h33 Atualizada em

Foi magra, mas garantiu os três pontos. A vitória do Criciúma por 1 a 0 diante do Inter de Lages foi a primeira do Tigre no returno diante da torcida, e traz de volta a esperança da briga pelo topo da tabela. Jheimy marcou ainda no primeiro tempo, em um momento da partida onde os visitantes tinham maior posse de bola. Com a vitória, o Tigre chega aos sete pontos no Catarinense e se reaproxima das primeiras posições.



No começo da partida, o Criciúma teve dificuldades em sair da marcação do time da Serra. O Inter de Lages estava bem postado em campo e não dava espaço para o ataque poderoso do Tigre chegar com perigo à área de Neto Volpi. Em uma jogada de velocidade com Silvinho pela direita, aos 15 minutos de jogo, a defesa nada pode fazer. Jheimy estava no lugar certo, e mandou para o fundo do gol.



O segundo tempo foi truncado, com os dois times se defendendo bastante. As principais jogadas saíram em cima do erro do adversário,mas os donos da casa tiveram uma atuação melhor. Silvinho deu boa movimentação ao setor ofensivo, e do meio para trás, Luiz fez boas defesas, retomando de veza posição de titular no gol do Tigre.



— É importantíssimo ganhar dentro de casa, se a gente quiser ser campeão do turno. Contra o Joinville já passou, acontece no futebol, mas estamos muito felizes com a partida. Eles tiveram pouquíssimas chances, só na bola parada, e o que importa é os três pontos — comentou o atacante Silvinho.



O próximo desafio do Criciúma é na quarta-feira, às 19h30min, contra o Figueirense. O jogo é em casa e o Tigre quer contar com aforça da torcida para buscar a segunda vitória seguida no returno do Catarinense.



Ficha técnica



Criciúma - 1

Luiz; Diogo Mateus, Nino, Raphael Silva e Marlon;Ricardinho, Douglas Moreira, Caíque (Carlos Eduardo) e Alex Maranhão (JoãoHenrique); Silvinho e Jheimy (Adalgiso Pitbull).

Técnico: Deivid.



Inter de Lages - 0

Neto Volpi; Marcelinho, Leo Kanu, Victor e James; Parrudo,Michel Schmöller, Enercino (Léo Prá) e Marcos Paraná; Max (Paulo Victor) e Jullyan (Luizinho).

Técnico: Joel Cornelli.



Gol: Jheimy, do Criciúma, aos 15 do primeiro tempo.



Cartões amarelos: Enercino, Leo Kanu, Max, James, Michel Schmöller, do Inter. Diogo Mateus, Carlos Eduardo, do Criciúma.



Arbitragem: Célio Amorim, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro.



Local: Heriberto Hülse – Criciúma.



Público: 2.485



Renda: R$ 35.565

Leia mais:

Para voltar às primeiras posições, Criciúma recebe o Inter de Lages

Ricardinho, do Criciúma, comemora oportunidade junto aos titulares

Gabriel Skinner é o novo executivo de futebol do Criciúma

Confira a tabela do Campeonato Catarinense