Criciúma vence de virada na Ressacada e acaba com série invicta do Avaí no Catarinense

A série invicta do Avaí no Catarinense virou passado e a busca do clube pelo título começou com um tropeço na largada do returno: o Leão da Ilha perdeu para o Criciúma por 3 a 2 neste domingo, na Ressacada, e agora recomeça a competição na parte de baixo da tabela. Foi a primeira derrota do time do técnico Claudinei Oliveira em 10 jogos disputados no Catarinense. Campeão do primeiro turno, o Avaí parecia continuar inabalável sua sequência de vitórias quando Denilson, aos 14 minutos, abriu o placar na Ressacada e voltou a assumir a artilharia.

O Criciúma apostava na posse de bola e mantinha boa troca de passes na tentativa de chegar ao empate, mas faltava inspiração no meio de campo e quase todos os cruzamentos na área eram barrados pela defesa do Avaí. A história da partida mudou apenas no segundo tempo. O gol que começou a construir a vitória do Criciúma saiu aos 14 minutos, quando Raphael Silva aproveitou um rebote do goleiro Kozlinski e balançou a rede.

A virada veio apenas cinco minutos depois, com Alex Maranhão. O meia do Tigre finalizou com força um cruzamento perfeito de Caio Rangel. O Avaí voltou a empatar a partida em um pênalti cobrado por Júnior Dutra, aos 25 minutos. Mas a felicidade avaiana durou pouco: em novo cruzamento para a área, Betão desviou contra a própria meta, surpreendendo o goleiro Koznlinski e colocando o Criciúma novamente em vantagem.

—Viemos trabalhando forte. Estava mais do que na hora de vencermos um clássico. O Avaí nos venceu nas duas últimas oportunidades e esta vitória estava engasgada — comemorou Alex Maranhão.

O atacante Denilson destacou a boa apresentação do Avaí, mas lamentou o resultado.

—Hoje o time não conseguiu a vitória, mas está de parabéns por ter se entregado até o final. No futebol isto acontece. O time que tem menos erros acaba com a vitória e foi o que aconteceu hoje — avaliou.

O próximo compromisso do Avaí será no domingo, em Blumenau, contra o Metropolitano. Também no domingo, o Criciúma recebe o Brusque dentro de casa.