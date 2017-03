Criciúma pode apostar no contra-ataque diante do Fluminense, sugere Caio Rangel

copa do brasil 07/03/2017 | 19h26 Atualizada em





Acostumado a jogar para frente e pressionar o adversário, o Criciúma pode se apresentar diferente diante do Fluminense. Na quinta-feira, às 19h15min, o Tigre recebe o Flu pela terceira fase da Copa do Brasil, e quer garantir uma vitória no Heriberto Hülse. Depois do treino desta terça-feira, o atacante Caio Rangel falou sobre a velocidade do adversário, e sugeriu que o Tigre pode mudar o jeito de jogar.



— A gente sabe que o time do Fluminense tem uma qualidade muito grande, os atacantes são muito rápidos, então a gente está trabalhando para tentar parar o ataque deles e sair jogando no contra-ataque — resumiu o jogador.



Se essa postura se confirmar dentro de campo, vai ser a primeira vez que o técnico Deivid muda o estilo de jogo. Desde que começou no comando do Tigre, ele sempre disse que a atitude do time deve ser a mesma, dentro ou fora de casa, contra time grande ou pequeno. Apesar de marcar em praticamente todas as partidas, o Criciúma também tem levado muitos gols, e por isso o foco é no setor defensivo.



— Esses dez dias a gente trabalhou bastante a parte defensiva, bola parada também. Nossa maior preocupação é defensiva, que a gente vem sofrendo bastante gol na bola parada, mas deu para corrigir quinta-feira vamos colocar em prática — comentou o atacante.



Formado nas categorias de base do Flamengo, Caio conta que já jogou vários Fla-Flu. No retrospecto, ele diz que marcou muitas vezes contra o Fluminense, e nesta quinta-feira, espera fazer o primeiro dele com a camisa do Tigre.



