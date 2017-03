Criciúma luta, mas é eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil

Quase! 15/03/2017 | 21h25 Atualizada em

A caminhada do Criciúma na Copa do Brasil 2017 foi interrompida na noite desta quarta-feira, na derrota por 3 a 2 para o Fluminense, no Rio de Janeiro. O Tigre foi valente, mas não o suficiente para segurar o ímpeto do tricolor carioca, que mesmo com a vantagem do 0 a 0, correu atrás da máquina e marcou três vezes, com Douglas, Henrique Dourado e Sornoza. Os gols do time carvoeiro foram de Diego Giaretta e Silvinho.

Agora, as atenções do Tigre estão somente no Campeonato Catarinense. Na segunda rodada do returno, o Tricolor do Sul recebe o Brusque, adversário direto na briga pelo título da segunda fase do torneio, domingo, às 10h, no Heriberto Hülse.

O jogo

A primeira etapa teve de tudo no Estádio Giulite Coutinho: gols, pênalti, cartões e até gol de mão. Como era esperado, o Fluminense se impôs em campo, pressionou o Tigre a chegou a abrir 2 a 0 no placar. Douglas, aos 15 minutos, marcou o primeiro do Tricolor; Ele aproveitou um cruzamento na medida para colocar no fundo das redes. Mesmo após o gol, o Flu continuou em cima do tricolor catarinense. O segundo tento dos cariocas nasceu após o zagueiro Raphael Silva derrubar Richarlison dentro da área. Pênalti. Henrique Dourado cobrou, deslocou o goleiro Edson e saiu para o abraço, aos 18 minutos.

Foto: NELSON PEREZ / FLUMINENSE F.C

O Tigre cresceu após sofrer o segundo tento e, após belo cruzmento de Raphael Silva, o capitão Diego Giaretta pegou o desvio e mandou para o gol, aos 29. Seis minutos depois, os jogadores carvoeiros chegaram a comemorar o segundo gol, mas o juiz anulou o lance, já que Barreto completou para o gol com o braço. Não valeu.

Pressão inicial do tricolor de SC

O segundo tempo começou com um lance polêmico. O Criciúma chegou à pequena área do Fluminense, no bate e rebate, a bola encostou no braço de Renato Chaves, do Flu, mas o árbitro mandou seguir. O Tigre não se encolheu após o pênalti não marcado. Na sequência chegou com perigo em duas oportunidades, com Caio Rangel. Na primeira, o atacante recebeu sozinho na esquerda, chutou cruzado na saída de Cavalieri, mas a bola saiu por muito pouco. Depois, acabou chutando fraco num rebote e a bola acabou desviando em outro jogador do Tigre.

O Tigre era melhor, pressionava, chegou a mandar duas bolas na trave, mas foi o Flu que chegou ao gol. Aos 16, Sornoza ampliou. O meia bateu forte, sem chances de defesa para Edson. Na sequência, mais uma vez, Caio Rangel perder a chance de diminuir e colocar o Tigre de volta no jogo. O atacante recebeu na pequena área, cara a cara com o goleiro, mas ele perdeu.

Apesar do placar adverso, o time do Sul do Estado não se entregou. Aos 42, Silvinho se aproveitou de uma sobra na pequena área e completou para as redes. Apesar de todo o esforço, o Fluminense administrou o resultado e agora aguarda resultado de sorteio para conhecer o adversário da próxima fase.

Ficha técnica

Fluminense (3)

Diego Cavalieri; Renato, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Douglas (Wendel) e Sornoza; Richarlison, Wellington Silva (Marquinho) e Henrique Dourado (Marcos Jr)

Técnico: Abel Braga

Criciúma (2)

Edson; Diogo Mateus; Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira (Caíque Valdívia) e Alex Maranhão (João Henrique) Ricardinho; Caio Rangel e Adalgiso Pitbull (Silvinho)

Técnico: Deivid

Gols: Douglas, aos 15 minutos do 1º tempo (F); Henrique Dourado, aos 18 do 1º tempo (F); Diego Giaretta, aos 29 minutos do 1º tempo (C); Sornoza, aos 16 minutos do 2º tempo (F); Silvinho, aos 42 do segundo tempo (C).

Cartões amarelos: Diego Giaretta, Barreto, Caio Rangel, Raphael Silva, Marlon (C);

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Mauricio Coelho Silva Pena (trio do RS)

Local: Estádio Giulite Coutinho, Mesquita — RJ

Público total: 6.968

Renda: R$ 134.800



