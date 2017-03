Criciúma enfrenta o Fluminense na próxima fase da Copa do Brasil

terceira fase 02/03/2017 | 07h01 Atualizada em





De olho na Copa do Brasil, o Criciúma poupa os titulares na última rodada do Catarinense e quer o time principal recuperado para a competição nacional. O adversário foi definido na noite desta quarta-feira, depois da vitória de virada do Fluminense por 3 a 1, diante do Sinop. Na terceira fase da competição nacional, os jogos passam a ser de ida e volta, conforme o tradicional regulamento.

O sorteio da ordem dos jogos, que serão dos dias 8 e 15 de março, será realizado ao meio-dia desta quinta-feira, na sede da CBF, com transmissão pelo site oficial e pelas redes sociais. Com a definição do adversário, o técnico do Criciúma fez uma breve análise sobre os confrontos, que começam na semana que vem.



— É um jogo bom, duas equipes que gostam de jogar. Vai ser dois jogos bons e quem estiver mais concentrado vai passar — resumiu o treinador.



Os dois times já jogaram esse ano, na primeira partida do Tigre pela temporada. A apresentação do time catarinense foi bastante elogiada, inclusive pelo técnico do Flu, Abel Braga, mas o time carioca levou a melhor e venceu por 3 a 2 a partida pela Primeira Liga.



A partir da terceira fase da Copa do Brasil, os jogos são de ida e volta, e os mandos de campo são definidos por sorteio. O critério do gol qualificado passa a valer a partir de agora, e dez clubes se classificam para a próxima fase da competição.



