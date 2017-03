Criciúma e Brusque fazem duelo com jeito de decisão

Catarinense 2017 18/03/2017 | 09h01

É cada vez mais comum no robotizado meio do futebol treinadores e jogadores dizerem que a partida a ser disputada é uma decisão, que os três pontos em jogo são fundamentais, etc e etc. Peço licença ao lugar comum, mas o confronto entre Criciúma e Brusque domingo, às 10h, no Estádio Heriberto Hülse, tem os predicados de tal. Mesmo sendo apenas a segunda rodada do returno do Campeonato Catarinense.

As duas equipes venceram na rodada da estreia e mostram força para seguir nessa caminhada rumo à conquista do returno e, consequentemente, de uma vaga na decisão contra o Avaí. O Tigre bateu o próprio Leão, na Ilha, impondo o único revés do time azurra na competição. O Brusque, por sua vez, foi quem mais se aproximou do campeão do turno: com dois pontos a menos que o Avaí, concluiu o turno na vice-liderança.

– Se a gente conseguir a vitória, com certeza vai nos credenciar à conquista do returno – avalia Pingo, o treinador do Brusque.

O comandante tem problemas para montar o time. O lateral João Carlos, suspenso, e o zagueiro Cleyton, com uma lesão muscular, são desfalques. Alexandre Carvalho e Willames disputam uma vaga na zaga, enquanto Pará e Marquinhos são opções para a lateral.

A equipe comandada por ele vai ao Sul do Estado embalada pelo melhor momento vivido na temporada: não perde há cinco jogos. A maneira ofensiva do time atuar ajuda (marcou oito gols neste período), mas o bom trabalho defensivo é quem sustenta a série invicta: o goleiro Rodolpho não sofre um gol há quatro partidas. Ainda assim, a expectativa é de um jogo repleto de gols, já que as equipes têm dois dos melhores ataques da competição.

No primeiro embate, no turno, foram quatro bolas na rede: o Tigre goleou por 4 a 0, em pleno Estádio Augusto Bauer, quando o técnico ainda era Mauro Ovelha. Uma das três derrotas sofridas pelo Brusque até aqui na competição. Domingo, Pingo e seus comandados têm a chance de vingar o revés, que pôs fim à uma série de 10 jogos invictos do Brusque em seus domínios.

O desempenho da equipe do Vale fora de casa até então é radical: em quatro jogos, venceu Figueirense e Inter de Lages, e foi superado por Metropolitano e Avaí.