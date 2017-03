Criança morre prensada entre carro e muro em residência

No sábado 12/03/2017 | 14h06 Atualizada em

Um menino de um ano e nove meses morreu após ser atingido por um veículo em Schroeder, no Norte do Estado, na tarde de sábado. Vizinhos da família relataram à Polícia Militar que o pai da criança estava lavando o carro quando o automóvel teria andado sozinho e prensado a criança contra uma parede.

Ainda conforme a ocorrência registrada pela PM, os pais colocaram a criança no veículo e foram até o posto de saúde, que estava fechado. Então, eles a levaram até uma farmácia, quando o farmacêutico acionou os bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul.



De acordo com os bombeiros, a criança estava inconsciente e com fraturas. Após ser atendida pelos bombeiros e também pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o menino foi levado pelo helicóptero da polícia para o hospital de Jaraguá, mas não resistiu.

Com informações do G1 SC.