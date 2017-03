Serviço postal 27/03/2017 | 19h07

Correios suspende fechamento de agência em Blumenau

Unidade da Vila Itoupava era uma das cinco incluídas no plano de fusão de agências

A Diretoria Regional dos Correios em Santa Catarina informou a suspensão temporária do fechamento da agência da Vila Itoupava, que havia sido anunciado pela empresa. A decisão foi divulgada após negociação com a Prefeitura de Blumenau, na semana passada.



A suspensão da ideia de fechamento ainda não é definitiva. Correios e município buscam agora uma maneira de prosseguir com o atendimento aos moradores da localidade por meio de um acordo de cooperação técnica. A unidade da Vila Itoupava seria uma das cinco no Estado parte do projeto de fusão de agências que busca reduzir custos e diminuir o déficit nas contas da empresa pública.



Em ofício enviado à prefeitura de Blumenau, o Correios informou que o fato de a localidade ser um distrito e atender aos critérios populacionais contribuiu para a retirada da agência do plano de fusão. As outras quatro agências - duas em Florianópolis, uma em Joinville e outra em São José - seguem com fechamento previsto para entre abril e maio.