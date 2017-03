Corpos das crianças mortas em incêndio serão sepultados neste sábado em Pomerode

Tragédia em Pomerode 24/03/2017 | 16h24

Os corpos dos três irmãos mortos em um incêndio em uma residência de Pomerode na manhã desta sexta-feira serão enterrados às 10h deste sábado no Cemitério de Testo Central.



Kamyla Eduarda Lach, 4 anos, Bruno Lach, de dois anos, e Rafaela Lach, de quatro meses, tiveram os corpos reconhecidos pelo pai, Renato Rafael Lach no Instituto Médico Legal de Blumenau no início da tarde de sexta-feira.



No ano passado Renato e a esposa, Bruna Renata Lessa dos Santos,já haviam perdido um filho. Rafaela Lach era gêmea de Bruno e morreu em decorrência de problemas pulmonares após passar três meses internada.

O local e horário do velório ainda devem ser definidos pela família, que aguarda pela alta da mãe das crianças. Ela sofreu queimaduras de segundo grau nas duas mãos ao tentar salvar os filhos das chamas e está sendo atendida no Hospital e Maternidade Rio do Testo, em Pomerode.