Corpo em chamas é encontrado às margens da BR-470, em Blumenau

11º Homicídio 02/03/2017 | 10h17

Um corpo em chamas foi localizado às margens da BR-470 na madrugada desta quinta-feira, no bairro Fortaleza, em Blumenau. Após denúncias, a Polícia Militar foi até o local e encontrou o homem já sem vida pegando fogo, por volta das 3h30min.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e após apagar as chamas verificou que a vítima tinha um ferimento no tórax. As chamas atingiram os membros inferiores da vítima de homicídio.



(Foto: Marcos Fernandes, Arquivo Pessoal)

A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) também estiveram no local durante a madrugada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O homem não portava documentos quando foi encontrado.



Ainda não há pistas sobre o que possa ter acontecido no local, mas a Polícia Civil já investiga o caso. Este é o 11º homicídio registrado neste ano em Blumenau.