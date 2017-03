Coreia do Sul e EUA iniciam manobras militares conjuntas

Movimentos estratégicos 01/03/2017 | 07h31 Atualizada em

Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram, nesta quarta-feira, as manobras militares conjuntas na região, enquanto o dirigente norte-coreano Kim Jong-un pediu às forças do país para que se preparem diante de um possível "ataque sem misericórdia" contra o inimigo.



As manobras sempre aumentam a tensão na península coreana. Neste ano, as operações acontecem após um teste de mísseis balísticos na Coreia do Norte e do assassinato por envenenamento, com um agente neurotóxico, do meio-irmão de Kim Jong-un na Malásia.

Leia mais

Atentados atingem polícia e serviço de inteligência no Afeganistão

Trump avalia livrar da deportação imigrantes sem crimes graves

Coreia do Sul sugere suspensão da Coreia do Norte na ONU



O número de participantes nas operações conjuntas — "Key Resolve" e "Foal Eagle" — é similar ao de 2016, conforme um porta-voz do exército norte-americano. No ano passado, 300 mil soldados sul-coreanos e 17 mil americanos participaram das manobras, assim como embarcações estratégicas e a Força Aérea dos Estados Unidos.

Pyongyang considera as operações um teste geral para uma invasão do território norte-coreano, enquanto Seul e Washington garantem que são ações defensivas.

O dirigente norte-coreano elogiou, durante uma visita a um quartel-general, a "vigilância" de suas tropas "contra as forças inimigas americanas e sul-coreanas que se esforçam freneticamente para uma invasão", informou a agência oficial KCNA.

Além disso, Kim Jong-un pediu aos soldados que elaborem "contramedidas exaustivas em vista a um ataque sem misericórdia contra um ataque aéreo repentino do inimigo", completou a KCNA.

O presidente interino da Coreia do Sul, Hwang Kyo-Ahn, advertiu que o país responderia com firmeza a qualquer provocação do país vizinho e que buscaria o reforço das sanções da ONU contra Pyongyang.