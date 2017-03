Coreia do Sul anuncia descoberta de corpo em balsa naufragada em 2014 

Resgaste 28/03/2017 | 08h58 Atualizada em

As equipes de resgate que trabalham para recuperar a balsa sul-coreana Sewol encontraram um corpo que pode ser de uma das vítimas do naufrágio que provocou 304 mortes, em 2014. A informação foi anunciada pelo Ministério de Assuntos Marítimos do país.

Na quinta-feira passada, os destroços do Sewol começaram a emergir três anos depois do naufrágio. A balsa deverá ser transportada para um porto após uma complexa operação para resgatar a embarcação.

O Sewol naufragou em 16 de abril de 2014 na costa da ilha de Jindo, no sudoeste da Coreia do Sul, em uma das maiores catástrofes marítimas da história da Coreia do Sul.

A balsa transportava 476 pessoas e foi encontrada a 44 metros de profundidade. O resgate do ferry era uma das demandas das famílias das vítimas, já que os corpos de nove delas nunca foram encontrados e os parentes acreditam que os cadáveres estão nos destroços do navio.

De acordo com a agência oficial Yonhap, médicos legistas foram enviados ao local para identificar o corpo.

