Coreia do Norte testa novo motor de foguete na presença de Kim Jong-un

Seul 18/03/2017 | 21h46

A Coreia do Norte testou um novo motor de foguete de alta performance, informou no domingo a agência oficial norte-coreana, KCNA.

"O mundo perceberá muito em breve a importância da vitória histórica alcançada hoje", destacou o líder do regime norte-coreano, Kim Jong-un, citado pela KCNA.

"O desenvolvimento e a conclusão de um novo tipo de motor de alta propulsão pode ajudar a consolidar a base científica e tecnológica para alcançar a capacidade mundial de transmissão por satélite no campo do desenvolvimento do espaço", segundo a KCNA.

Os motores de foguetes podem ser facilmente reutilizados em mísseis.

Observadores externos afirmam que o programa espacial de Pyongyang em matéria de lançamento de satélites é na realidade um disfarce para testes do âmbito militar.

O novo secretário de Estado americano, Rex Tillerson, chegou a Pequim no sábado após ter visitado o Japão e a Coreia do Sul, onde disse que os Estados Unidos deixariam de exercer a "diplomacia paciente" com Pyongyang, alertando que a ação militar era uma opção.

As declarações de Tillerson chegaram depois de dois testes nucleares realizados pela Coreia do Norte no ano passado e dos lançamentos recentes de mísseis que Pyongyang descreveu como ensaios anteriores a um eventual ataque às bases americanas no Japão.

* AFP