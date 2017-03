Coreia do Norte ordena a expulsão do embaixador da Malásia

Seul 06/03/2017 | 09h34

A Coreia do Norte ordenou nesta segunda-feira a expulsão do embaixador da Malásia como represália a de seu diplomata, que já abandonou Kuala Lumpur, anunciou a agência oficial KCNA.

"O ministério das Relações Exteriores [da Coreia do Norte] anuncia que o embaixador da Malásia é persona non grata (...) e exige sua partida nas próximas 48 horas", assinala a KCNA, em meio à disputa diplomática entre os dois países depois do assassinato, em Kuala Lumpur em fevereiro, do meio-irmão do dirigente norte-coreano Kim Jong-un.

Pyongyang rejeita a atuação malaia no caso e, segundo o embaixador da Coreia do Norte expulso da Malásia, pouco antes de abandonar o país, a investigação feita não é imparcial.

"As investigações estiveram mal orientadas pela polícia malaia", afirmou, pouco antes de deixar o país.

"Realizaram uma necropsia sem consentimento e sem a participação da embaixada da Coreia do Norte, e detiveram mais tarde um cidadão norte-coreano sem uma prova inquestionável de seu envolvimento no incidente", declarou Kang Chol no aeroporto internacional de Kuala Lumpur.

O embaixador foi declarado persona non grata no sábado pelas autoridades malaias, depois de terem exigido que Pyongyang se desculpasse pelas críticas que colocavam em xeque a imparcialidade da investigação.

A Coreia do Norte rejeitou as conclusões da necropsia e insiste que a vítima morreu por um ataque cardíaco.

As autoridades malaias deram então 48 horas para que abandonasse o país.

* AFP