Seul 05/03/2017 | 20h58

A Coreia do Norte disparou, nesta segunda-feira, um "projetil não identificado" que caiu no mar ao leste da península - afirmou o Ministério sul-coreano da Defesa.

O projetil foi lançado da província norte-coreana de Pyongan do Norte, no noroeste do país, "às 7h36 (hora local)", relatou o Ministério em uma nota, acrescentando que o artefato caiu no mar do Japão.

sh/slb/amj/ltl/tt