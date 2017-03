Contas inativas do FGTS: 182 mil catarinenses já sacaram R$ 263,6 milhões

Dinheiro na mão 20/03/2017 | 17h26 Atualizada em

A Caixa Econômica Federal estima que 182 mil trabalhadores de Santa Catarina tenham sacado R$ 263,6 milhões até a última sexta-feira, 17. O valor é referente às contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que foi liberado em 10 de março para aqueles que se demitiram ou foram demitidos por justa causa até dezembro de 2015. Em todo o Brasil, 3,28 milhões de contribuintes injetaram R$ 4,81 bilhões na economia.

Até o momento, os recursos estão disponíveis somente para os nascidos em janeiro e fevereiro. O calendário de saques segue até julho de 2017.

Transferência do dinheiro



As transferências da Caixa para outros bancos por TED ou DOC não serão cobradas. Elas só podem ser feitas nas agências Caixa. Essas opções não existem nos caixas eletrônicos ou lotéricas.



Clientes da Caixa

– Clientes Caixa com poupança individual recebem o dinheiro automaticamente na conta no primeiro dia do calendário referente ao mês de nascimento.

– Somente nesses casos, o beneficiário terá até 31 de agosto para transferir o dinheiro dessa poupança para a conta de outro banco sem taxas.

– Os demais clientes, com contas correntes e poupança conjunta, precisam solicitar o depósito se não desejarem sacar o dinheiro.

– Não haverá cobrança de taxas para essa operação.

– É possível autorizar o depósito nos seguintes canais:

Serviços On-line: acesse o portal das contas inativas, insira seus dados, verifique seu saldo e escolha a conta.

Internet Banking: no site do banco, em Serviço ao Cidadão, escolha FGTS e em seguida Contas Inativas. Verifique seu saldo e autorize o depósito em sua conta. No primeiro acesso, é preciso cadastrar a conta e criar usuário.

Telefone: ligue para 0800-726-2017, digite o número do NIS ou CPF e autorize o depósito em conta, conforme orientações da atendente.

Clientes de outros bancos

– O trabalhador também conseguirá transferir o dinheiro para sua conta bancária.

– Não haverá cobrança de taxas para essa operação.

– Ele precisará ir a uma agência e ser atendido no caixa. Não é possível fazer a operação nos terminais eletrônicos ou lotéricas.

– Por meio de TED, poderá transferir para a conta qualquer valor, sem piso ou teto.

– No sábado, quem for às agências abertas da Caixa só poderá transferir por meio de Documento de Ordem de Crédito (DOC), já que os demais bancos não abrem.

– Mas por DOC o limite de transferência é de R$ 4.999,99.

– Por isso, nos casos acima desse valor, a orientação é ir às agências em dia útil para realizar a transferência.

