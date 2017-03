Conta corrente dos EUA tem inesperada redução do déficit no 4º trimestre

Washington 21/03/2017 | 10h09

Os Estados Unidos registraram uma redução do déficit da conta corrente no quarto trimestre, em contraposição com o que esperavam os analistas, segundo dados do departamento do Comércio.

O déficit do período outubro-dezembro ficou em 112,4 bilhões de dólares, o que equivale a um retrocesso de 3,1% em relação aos 116 bilhões de dólares do terceiro trimestre (cifra revisada em alta).

O déficit representou 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) contra 2,5% no terceiro trimestre.

Os analistas esperavam uma alta do déficit de 128,2 bilhões de dólares.

Em todo o ano, o déficit americano da conta corrente progrediu 3,9%, a 481,2 bilhões, o que representa 2,6% do PIB, como em 2015.

* AFP