Construtor é preso por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Norte da Ilha, em Florianópolis

A Delegacia de Combate às Drogas (Decod) da Polícia Civil de Florianópolis prendeu na tarde de quarta-feira um construtor suspeito de trazer drogas do Mato Grosso do Sul para serem distribuídas entre traficantes da Capital catarinense. João Elodir da Rosa, conhecido como Bode, 39 anos, morava na região Norte da Ilha, onde construía apartamentos.

Segundo o delegado Atilio Guaspari Filho, a empresa era usada por Bode para lavagem de dinheiro. Além da construtora, ele é dono de apartamentos, também utilizados, explica Guaspari, para lavar os valores vindos do tráfico de drogas. O empresário, inclusive, era conhecido na região pelas construções.

João Elodir da Rosa Foto: DECOD / Divulgação

A investigação apontou que o suspeito era o dono de 400 quilos apreendidos pela Polícia Civil no Paraná em agosto do ano passado, além de ter envolvimento com outras apreensões de uma tonelada da droga no Estado vizinho. No momento da prisão, Bode trocava 12 mil dólares por reais. Ele também portava mais R$ 13 mil e uma pistola calibre .380.

— Ele era conhecido no bairro como construtor. Pegava um terreno, dava dois apartamentos como permuta para o proprietário, e construía. Ele tinha liquidez por conta do dinheiro do tráfico e já vendia tanto apartamento que nem precisaria mais do valor do comércio de drogas — detalha o delegado.

Bode responderá pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Prisões na Vila União

Em outra ação da Polícia Civil na última sexta-feira, seis pessoas foram presas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma na Vila União, também no Norte da Ilha. Os suspeitos estavam com duas pistolas calibre 9 milímetros, uma pistola .40 com brasão da Polícia Civil, uma pistola .380 e 105 munições de fuzil calibre .556.

Na residência onde os suspeitos foram encontrada ainda havia três quilos de cocaína e pedras de crack. Na investigação, os agentes apuraram que as armas seriam usadas para ataques a bases das polícias Civil e Militar.