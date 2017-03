Conheça os benefícios e aprenda a preparar snacks saudáveis

Alimentação 08/03/2017 | 17h35 Atualizada em

Menos conservantes, sódio e gorduras. Essas são apenas algumas das vantagens de deixar de lado os snacks industrializados e investir nas versões caseiras. Ao prepará-los em casa, ainda é possível escolher a matéria-prima — que vai da batata doce até o espinafre — e os sabores e aromas que vão temperar os petiscos.

— Com estas versões, conseguimos eliminar muitos aditivos químicos que são acrescentados para o produto durar na prateleira ou no pacote. E, ao fazer em casa, dá para diversificar temperos, especiarias, que têm propriedades nutricionais que beneficiam a saúde a longo prazo — explica a nutricionista Gabriela Penter, da Bendita Horta.



O resultado é um produto muito mais natural, gostoso, saudável e que agrada em cheio o paladar.

Embora tragam menos benefícios à saúde, é preciso lembrar que a indústria alimentícia tem movido esforços para reduzir o número dos aditivos químicos nos produtos. De acordo com a nutricionista Isabel Kasper, empresas de todo o mundo vêm buscando seguir a filosofia "clean label" (rótulo limpo), ou seja, sem acréscimo de conservantes, corantes ou aromatizantes:

— Hoje, já encontramos vários snacks industrializados que também são saudáveis. Um exemplo são as frutas desidratadas.

Cuidado com o armazenamento

Se você gostou da ideia de produzir os seus próprios petiscos, é bom ficar atento a dois pontos: primeiro, à conservação e segundo, ao prazo de validade. Como são isentos de conservantes, o ideal é mantê-los em um recipiente vedado e consumi-los em até cinco dias. É bom ressaltar, também, que nem só porque são saudáveis que o consumo desses petiscos pode ser feito indiscriminadamente.

— Essas opções têm um impacto muito menor para a saúde. Mas todo mundo tem um limite calórico a ser ingerido de acordo com seus objetivos — lembra Gabriela.

Com a ajuda da chef Renata Tenório, preparamos três receitas de chips caseiros: batata doce, inhame e banana verde.

A nutricionista Isabel também indica uma receita feita com as folhas do espinafre.

Espinafre

Ingredientes

2 xíc. de folhas de espinafre

1 colher de sopa de azeite de oliva

½ colher de cafezinho de sal

½ colher de cafezinho de pimenta do reino moída

½ colher de páprica doce

Preparo

Pré aqueça o forno a 180ºC

Lave as folhas de espinafre e seque-as com um pano seco ou papel toalha

Em um recipiente, adicione o azeite e os temperos

Misture o azeite temperado nas folhas, massageando com as mãos para que os temperos cubram todas as folhas

Espalhe as folhas em uma assadeira

Leve ao forno por 5 a 10 minutos, até que as folhas estejam crocantes

Deixe esfriar e, rapidamente, coloque as folhas em um recipiente fechado