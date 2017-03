Conheça Brutus, o cão da PM que localizou dois fugitivos em Blumenau

Policial bom pra cachorro 28/03/2017 | 11h18

A Polícia Militar de Blumenau compartilhou nas redes sociais o vídeo de uma ação que está rendendo muitos elogios aos policiais do batalhão, mas a um deles em específico: o cão Brutus, do canil do 10º Batalhão da PM. No vídeo gravado na última sexta-feira (24), o cão consegue encontrar dois assaltantes que haviam roubado uma agência dos Correios na cidade e fugiam pela mata. Compartilhado pela PM nesta segunda-feira à noite, o vídeo de quatro minutos tinha quase 8 mil reações e mais de 12 mil compartilhamentos no Facebook às 10h30min desta terça.



A ação começa com a notícia do assalto à agência dos Correios da Rua 7 de Setembro, com fuga dos ladrões pela Rua São Paulo. A PM os localiza fugindo em uma moto em direção à Via Expressa. Perto da Ponte do Tamarindo, eles abandonam a moto e fogem para um matagal. Com o cão Brutus, os agentes entram na mata e perseguem os rastros do assaltante, que parece ter escapado. Em uma área alagada, o cachorro consegue farejar o fugitivo e o encontra submerso, avançando contra ele e o imobilizando até a chegada dos policiais.







Na sequência, a PM recebe a informação de que o segundo assaltante está perto do Museu da Água, no bairro Boa Vista. O cão Brutus segue com os agentes até o local e consegue farejar o ladrão escondido em um matagal. A ação é muito comemorada pelos policiais e termina com a prisão dos dois ladrões.

O cão Brutus é da raça Pastor Holandês e tem um ano e oito meses. Desde os três meses de idade ele passa por treinamentos no batalhão da PM de Blumenau, que atualmente tem quatro cães no canil, um para cada policial treinador.



Nas redes sociais o vídeo foi muito comentado e elogiado, especialmente pelo fato do cão localizar os ladrões quando nenhum dos policiais consegue os enxergar e fazer a imobilização sem ferir os fugitivos. Pessoas de outras cidades e até países já comentaram na publicação na rede social do 10º Batalhão.