Conheça a pitaya, fruta que ajuda a melhorar a imunidade e estabilizar o diabetes produzida no Sul do Estado

Viver SC 14/03/2017 | 05h55 Atualizada em

Irmãos Feltrin, de Turvo, no Sul do Estado, trocaram plantação de fumo, há sete anos, pela de pitaya, também conhecida como a fruta do dragão. A fruta de aparência exótica, cores vivas, casca grossa e polpa mole tem ganhado popularidade pelas propriedades medicinais. É um alimento rico em fibras, mineirais, vitamina A e antioxidantes. O consumo é recomendado para regular a digestão, melhorar a imunidade e o sistema cardiovascular, além de estabilizar o diabetes, ao transformar a glicose em energia.

Leia a reportagem completa clicando aqui ou na imagem abaixo:

Leia também:

Cores e detalhes das casas históricas de São Francisco do Sul compõem cenário inspirador



Florianópolis inspira jovens a mudar ritmo de vida e adotar rotina mais conectada à natureza



Rotina de pai eletricista e filho bailarino remete às principais vocações econômicas de Joinville