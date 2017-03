Confira uma seleção de shows para curtir no primeiro semestre de 2017 em Santa Catarina

Tem coisa boa 21/03/2017 | 13h06 Atualizada em

A equipe de entretenimento do Diário Catarinense fez uma compilação de shows que valem a pena ver em Santa Catarina no primeiro semestre de 2017. Escolhemos atrações inéditas ou que não são apresentadas há muito tempo no Estado, com prioridade para as nacionais e internacionais.



Para comprar ingressos, basta clicar no nome do artista ou banda. Confira e programe-se!



Ney Matogrosso

Depois de quatro anos, cantor volta à Capital para apresentar a turnê Atento aos Sinais

Quando: 4 de abril

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC (Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n, Trindade, Florianópolis)

No Fun At All

Banda de hardcore sueca passa por Florianópolis durante turnê pela América do Sul

Quando: 11 de abril

Onde: John Bull (Avenida das Rendeiras, 1045, Lagoa da Conceição, Florianópolis)



Foto: Reprodução / Divulgação

Novos Baianos

Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão pegam a estrada com a turnê Acabou Chorare os Novos Baianos se encontram

Quando: Dia 15 de abril

Onde: Centrosul - Centro de Convenções de Florianópolis (Avenida Gustavo Richard, 850, Centro, Florianópolis)

Maria Gadú

A cantora se apresenta na programação do Jurerê Jazz Festival 2017

Quando: 21 de abril

Onde: Jurerê Beach Village (Alameda César Nascimento, 646, Jurerê Internacional, Florianópolis)

Hardwell

Para dar início às comemorações da sua primeira década de história, o clube traz o holandês Hardwell

Quando: 22 de abril

Onde: Green Valley (Avenida Rio Mamoré,1083, Rio Pequeno, Camboriú)

Foto: Reprodução / Reprodução

O Grande Encontro 20 anos – Alceu, Elba e Gerado

Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo cantam clássicos como Anunciação, Banho de Cheiro, Tropicana e Moça Bonita

Quando: 28 e 29 de abril, 1º de maio

Onde: Teatro Cau Hansen (Avenida José Vieira, 315, Centro, Joinville), Centreventos Itajaí (Avenida Ministro Victor Konder, 303, Beira Rio, Centro, Itajaí) e Parador P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/n, Jurerê Internacional, Florianópolis)

* Em Joinville e Itajaí, à venda via Blueticket. Em Florianópolis, via Ingresso Rápido

Zé Ramalho

O cantor celebra seus 40 anos de carreira cantando sucessos da música nordestina, Jovem Guarda e internacionais

Quando: 28 de abril

Onde: Maria¿s Camboriú (Rua Antônio Lopes Gonçalves Bastos, 1083, Rio Pequeno, Camboriú)

Oswaldo Montenegro

Nossas Histórias é um show em que o cantor apresenta suas músicas mais conhecidas, comemorando 40 anos de parceria com a flautista Madalena Salles

Quando: 5 de maio

Onde: Teatro Ademir Rosa (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica, Florianópolis)

Dire Straits Legacy

Quando: 6 de maio

Onde: Parador P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/n, Jurerê Internacional, Florianópolis)

Vanessa da Mata apresenta Delicadeza

Em turnê com Segue o Som, a cantora matogrossense apresenta um formato especial e intimista, que retoma seu início de carreira

Quando: 12 de maio

Onde: Teatro Ademir Rosa (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica, Florianópolis)

Foto: Márcio Alves / Agência O Globo

Bibi Ferreira canta Frank Sinatra

Com quase 76 anos de carreira, Bibi Ferreira já cantou Edith Piaf, Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Dolores Duran, Chico Buarque, entre outros, e agora apresenta sucessos de Sinatra

Quando: 13 de maio

Onde: Teatro Ademir Rosa (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica, Florianópolis)

Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis apresentam Tocando em Frente

Três dos maiores nomes da música sertaneja de raiz no mesmo palco para uma releitura dos clássicos que marcaram suas carreiras

Quando: 12 e 13 de maio

Onde: Joinville Square Garden (Avenida Santos Dumont, 2625, Aventureiro, Joinville) e Centrosul - Centro de Convenções de Florianópolis (Avenida Gustavo Richard, 850, Centro, Florianópolis)



