Confira os principais shows que ocorrem em abril no Estado

Dicas para sair 31/03/2017 | 19h00 Atualizada em

Grandes artistas brasileiros, com públicos de todas as idades, estarão em Santa Catarina nas próximas semanas. Ney Matogrosso volta à Floripa com a turnê Atento aos sinais. Novos Baianos e O Grande Encontro (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo) trazem seus sucessos para terras catarinenses. Nando Reis toca em Tubarão e Maria Gadú em Florianópolis, no Jurerê Jazz Festival. Para os amantes da música eletrônica, o grande evento é o show de Hardwell, terceiro maior DJ da atualidade (segundo a revista DJ Mag).

Veja todas as informações dos eventos que destacamos:

Ney Matogrosso, em Florianópolis

Foto: Ney Matogrosso / Divulgação

Intérprete absoluto da música brasileira, Ney traz neste espetáculo, Atento aos sinais, músicas de compositores consagrados (Caetano Veloso, Paulinho da Viola) e de destaques recentes (Criolo, Banda Zabomba, Dani Black, Vítor Pirralho, Dan Nakagawa, Banda Tono).



Quando: 4 de abril de 2017

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC (Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n, Trindade)

Quanto: a partir de R$ 280. Ingressos disponíveis online no Blueticket e na Loja Blueticket do Beiramar Shopping. Desconto de R$40 para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado no site.

Novos Baianos, em Florianópolis

Foto: Rogério Von Krug / Divulgação

Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão continuam pegando a estrada com a turnê Acabou Chorare: os Novos Baianos se encontram e são sucesso absoluto por onde passam. O show percorre a história do grupo icônico da música popular brasileira, que, inclusive, vai gerar um DVD a ser gravado no Rio de Janeiro.



Quando: dia 15

Onde: Centrosul (Av. Governador Gustavo Richard, 850, Centro)

Ingressos: a partir de R$120. Antecipados disponíveis no Blueticket.

Nando Reis, em Tubarão

Foto: Gabriel Haesbaert / Especial

O cantor ex-Titãs vem para o Sul do Estado apresentar sucessos como Por onde andei e O segundo sol e as canções de jardim-pomar, disco de inéditas lançado no fim do ano passado.



Quando: dia 20

Onde: Hangar Eventos (Rua Padre Geraldo Spettmann, 737)

Quanto: a partir de R$80. Ingressos antecipados disponíveis no Minha Entrada.

Villa Mix Festival Private, em Florianópolis

Foto: Villa Mix Festival / Divulgação

Na sexta-feira do feriado de Tiradentes, grandes nomes do sertanejo se reúnem em Floripa. Nesta edição do festival, Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Bruno & Marrone, Jefferson Moraes, Jonas Esticado e o DJ Alok serão os responsáveis pela festa.



Quando: dia 21

Onde: Stage Music Park (Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 1.050, Jurerê Internacional)

Quanto: a partir de R$100. Antecipados disponíveis no TicMix.



Maria Gadú, em Florianópolis

Foto: Gabriel Wickbold / divulgação

Depois de circular pelo Brasil com show inédito, cantando blues e jazz, Maria Gadú se apresenta em Florianópolis no Jurerê Jazz Festival 2017.



Quando: dia 21

Onde: Jurerê Beach Village (Alameda César Nascimento, 646, Jurerê Internacional)

Quanto: a partir de R$100. Antecipados disponíveis no Blueticket.

Hardwell, em Camboriú

Foto: Gerard Henninger / Divulgação

O fenômeno holandês que hoje ocupa o terceiro lugar no Top 100 DJs da revista DJ Mag retorna a Santa Catarina.



Quando: dia 22, a partir das 23h

Onde: Green Valley (Rua Antônio Lopes Gonçalves Bastos, 1083, Rio Pequeno)

Quanto: a partir de R$75 (masculino) e R$55 (feminino). Ingressos antecipados no Ingresso Nacional.



O Grande Encontro - 20 anos, em Joinville e Itajaí

Foto: Marcos Hermes / Divulgação

O espetáculo que reúne Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo – três dos maiores expoentes nordestinos da música brasileira – chega aos vinte anos e está em turnê para comemorar. O show é o da apresentação gravada em CD e DVD do dia 7 de outubro do ano passado.



Quando: dia 28 em Joinville e 29 em Itajaí

Onde: em Joinville, no Centreventos Cau Hansen (Av. José Vieira, 315 - Centro); em Itajaí no Centreventos Itajaí (Av. Ministro Victor Konder, 303, Beira Rio - Centro)

Quanto: a partir de R$20 em Joinville e a partir de R$30 em Itajaí. Antecipados disponíveis noBlueticket. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Leia mais:

Saiba como será o show de Ney Matogrosso em Floripa em abril



Marcos Piangers fala sobre a mudança para Curitiba



Saiba mais sobre o show Dire Straits Legacy, que ocorre em maio em Florianópolis