Confira o calendário do vestibular de inverno 2017 da Udesc

Os candidatos do Vestibular de Inverno 2017 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) poderão se inscrever para cursos gratuitos de graduação a partir da próxima segunda-feira, 3, no site do processo seletivo. Conforme o calendário do Vestibular de Inverno, que foi publicado nesta semana, as inscrições para os cursos ficarão abertas até 4 de maio, enquanto as provas ocorrerão em 4 de junho. Quem for aprovado começará a estudar na Udesc a partir de agosto.

Em 3 de abril, será divulgado o edital do vestibular, com informações sobre as vagas e as provas. Já o programa das disciplinas e as obras literárias podem verificados no site oficial desde fevereiro.

Isentos da taxa

Além das datas do vestibular, a universidade anunciou o resultado dos pedidos feitos por doadores de sangue para obter isenção da taxa de inscrição. Já a lista dos isentos pelo critério socioeconômico será divulgada nesta quinta-feira, 30.

Quem obtiver esse benefício deverá efetivar sua participação no Vestibular de Inverno durante o período geral de inscrições, em abril.

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest) pelos telefones (48) 3664-8089, 8090, 8091 e 8092, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br .

