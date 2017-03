Confira as paisagens deslumbrantes do cânion Itaimbezinho, no extremo-sul de Santa Catarina

Viver SC 20/03/2017 | 15h33 Atualizada em





Reservas naturais da região somam mais de 30 mil hectares de área verde Foto: Marco Favero / Agencia RBS

No extremo sul catarinense, bem na fronteira entre as cidades de Praia Grande e Cambará do Sul (RS), encontram-se duas preciosas reservas naturais: o Parque Nacional de Aparados da Serra e o Parque Nacional da Serra Geral. Juntos, eles somam cerca de 30 mil hectares de área verde com paisagens incríveis geradas pelo relevo dos cânions. É no Aparados da Serra que se encontra o cânion Itaimbezinho, que ilustra a galeria de fotos abaixo.

A região Sul do Estado foi tema deste mês no projeto Viver SC, do Diário Catarinense, que tem por objetivo apresentar e destacar as belezas e a diversidade de Santa Catarina. Para quem curte natureza e aventura, um passeio pelos cânions é uma ótima pedida. Abaixo, você confere os cliques que o fotógrafo Marco Favero registrou durante a trilha.





