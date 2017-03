Conferência internacional sobre a Síria em Bruxelas no início de abril

Bruxelas 03/03/2017 | 14h21

A União Europeia vai organizar "em torno de 5 de abril", uma conferência internacional de alto nível sobre a Síria, com a participação do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, indicaram à AFP fontes diplomáticas.

A data exata desta conferência, que será realizada ao nível de ministros das Relações Exteriores, mas que poderia reunir alguns chefes de Estado, será confirmada nos próximos dias, de acordo com várias fontes, mas deverá acontecer "em torno de 5 de abril", segundo um diplomata.

A Otan realiza igualmente no início de abril uma reunião com seus 28 chanceleres - que será a primeira viagem do novo secretário de Estado americano Rex Tillerson a Bruxelas - enquanto os chefes de Estado e de Governo da UE devem se encontrar no dia 6 de abril para sua primeira cúpula destinada a preparar as negociações do Brexit, após o início do processo de divórcio, previsto para antes do final de março.

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, explicou em janeiro que a conferência internacional sobre a Síria não vai se contentar em "fazer um balanço dos compromissos assumidos pela comunidade de doadores após a conferência de Londres", onde mais de dez bilhões dólares foram prometidos há um ano.

"Será principalmente uma conferência política, na esperança de que seja uma oportunidade para a comunidade internacional como um todo virar a página e começar a transição política, o processo de reconciliação e reconstrução da Síria", explicou.

