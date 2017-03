Comunidade se despede de crianças que morreram em incêndio em Pomerode

Tragédia em Pomerode 25/03/2017 | 12h46

Dor, luto, despedida. A morte repentina de três crianças da família Lach comoveu não apenas a comunidade de Pomerode — que ao lados dos pais, o irmão, tios e avós — se despediu dos pequenos na manhã deste sábado, às 10h, mas todos que se comoveram e sentiram juntos a perda deles.



Enfileirados, os três caixões brancos estavam lacrados. Em cima deles, fotografias mostravam Kamila Eduarda Lach, três anos, Bruno Lach, dois anos, e Rafaela Lach, quatro meses. Ao lado dos filhos, o pai Renato Ralf Lach, que após a tragédia se mantinha firme, apoiava a esposa, Bruna Renata Lessa dos Santos.



Forte, a mãe dos pequenos saiu do hospital e com as duas mãos enfaixadas — resquícios da tentativa de salvar os filhos durante o incêndio, que tomou conta da casa na manhã de sexta-feira, — tentava se manter forte durante a despedida.



Conforme o momento da despedida final se aproximava, a dor que todos sentiam foi sendo externada. A cada abraço apertado de consolo, a cada oração, a cada cântico de conforto já não era mais segurar as lágrimas. Assim como Renato fez há nove meses, quando perdeu uma filha com problemas respiratórios, a cena se repetiu: o pai atravessou a igreja Luterana do Testo Central, em prantos, com um pequeno caixão nos braços.



Diferente do primeira perda, desta vez, outros dois caixões com o corpo de outros dois filhos foram levados por parentes. A despedida não foi dolorosa apenas para a família Lach, mas para toda uma comunidade que não terão mais Kamila, Bruno e Rafaela.

