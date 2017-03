Como uma bicicleta está divulgando os vinhos e os espumantes da Serra de Santa Catarina

Comportamento 27/03/2017 | 16h44 Atualizada em

Pense em uma bicicleta com flores, taças e garrafas de vinhos e espumantes delicadamente acomodados em uma cestinha. Qual cenário você imaginaria para esse veículo percorrer? Se pensou nas planícies de Bordeaux, na França, nos campos de Firenze, na Toscana, ou no relevo recortado do Alentejo, em Portugal — todos considerados excelentes locais para a vitiviniculura —, enganou-se. A Terroir Catarina (termo do francês que indica uma terra propícia aos vinhedos), wine bike idealizada pela empreendedora Cibele Garrido Godoy, 35, está percorrendo a Ilha de Santa Catarina e, em breve, todo o Estado a fim de divulgar a qualidade dos rótulos produzidos acima do nível do mar catarinense.



Após uma temporada vivendo em terras portuguesas e, posteriormente, francesas, a jornalista passou a apreciar o líquido proveniente das cepas (variedade da uva, como a cabernet sauvignon ou a merlot). Já de volta ao Brasil, viu despontar os jovens vinhos catarinenses, que não ultrapassam os 20 anos de produção na região serrana catarinense, mas encontrou dificuldade em obtê-los para consumir ou presentear. Foi quando decidiu promover a democratização do acesso às variedades produzidas aqui por meio de uma bicicleta.

— Quando voltei, tinha o projeto de montar uma loja virtual de vinhos de Santa Catarina. Porque o vinho daqui ou se mostrava muito caro ou não se encontrava. A wine bike surgiu para burlar preço e desconhecimento, porque a produção local é excelente, de forma flexível e itinerante — define.

Para cumprir o objetivo, a Terroir Catarina tem uma carta que muda semanalmente a partir de curadoria feita pela própria Cibele com a produção proveniente de seis vinícolas — Abreu Garcia, Monte Agudo e Hiragami, todas com sede em São Joaquim (SC), estão entre elas. É possível adquirir taças (R$ 12 a R$ 18) ou garrafas (R$ 40 a 70). A bicicleta percorre tanto pontos turísticos, como já esteve em Santo Antônio de Lisboa e no Ribeirão da Ilha, quanto eventos, a exemplo do encontro de food bikes que aconteceu há pouco mais de uma semana no Campeche, todos em Florianópolis.

Além de abrir as garrafas e servir as bebidas, Cibele mostra-se disposta a conversar com os amantes de vinhos e espumantes que, segundo ela, são bastante curiosos sobre o que é produzido em Santa Catarina. Para ela, trata-se da mudança de uma cultura que, com frequência, privilegia o que é de fora em detrimento ao que é daqui. Atualmente há cerca de 20 vinícolas na região serrana do Estado e 35 produtores (é comum que eles utilizem a estrutura de alguma vinícola mais consolidada), que empregam direta ou indiretamente 2 mil pessoas, segundo dados da Vinhos de Altitude Produtores Associados.

— Posso estar em um casamento em Jurerê ou em uma balada gay no Centro. Cada dia em um lugar, com um público diferente. A ideia é promover uma mudança no padrão de consumo e mostrar que não é preciso ser europeu para ter esse hábito [consumir bons vinhos]. E a bike dá um ar simpático a tudo isso — explica.

É possível acompanhar o itinerário da wine bike pela página da Terroir Catarina no Facebook.

Projeto tem proposta semelhante à Vindima

Sem a bicicleta, Cibele participou no último fim de semana da 4ª Vindima de Altitude, festa da colheita da uva na região de São Joaquim que recebeu 55 mil visitantes ao longo do mês de março. A ideia era ampliar as parcerias com as vinícolas, como a que mantém com a Vinhedos Monte Agudo. Uma das proprietárias, Patty Ferraz, aprova a divulgação promovida pela wine bike Terroir Catarina que, segundo ela, populariza a bebida de forma não pejorativa.

— [Promover] é um trabalho de formiguinha, que é facilitado por projetos como esse e pela própria Vindima. No começo não foi fácil, mas hoje já temos aceitação muito maior no Estado ou no país. Hoje em dia até acham, como já me falaram, que é brega servir um espumante da América do Sul sendo que os da serra catarinense são qualidade e custo benefício equivalentes. O boca a boca também conta bastante ainda. Isso tudo é muito gratificante — diz.

Para o presidente da Vinhos de Altitude Produtores Associados, Guilherme Grando, a tendência é que a bebida da serra catarinense seja ainda mais consumida nos próximos meses. A safra deste ano, por exemplo, já é 33% maior e, somada às mudanças no sistema Simples Nacional que devem contemplar os produtores catarinenses, o preço dos vinhos e espumantes poderá baixar na avaliação do proprietário da vinícola mais antiga, a Villagio Grando, que está localizada em Água Doce (SC).

— Tudo é uma questão de tempo, porque é algo cultural. A gente tinha, no início, um problema muito sério, porque não acreditavam qualidade do vinho brasileiro. Depois, provamos o diferencial dos vinhos de altitude. No entanto, ainda temos uma carga tributária muito alta e enfrentamos problema de contrabando com o que vem da Argentina, o que acaba sendo uma concorrência desleal — pondera.

