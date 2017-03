Comitiva da Defesa Civil de SC irá aos EUA para treinamento do novo radar móvel que cobrirá o Sul

Prevenção 24/03/2017 | 16h14 Atualizada em

Uma comitiva da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina irá aos Estados Unidos na próxima semana realizar testes e treinamento para operar o radar meteorológico móvel que está sendo fabricado pela empresa Enterprise Electronics Corporation (EEC). A companhia é sediada na cidade de Enterprise, no estado do Alabama. O equipamento custou R$ 3.401.222 aos cofres públicos e deve ser inaugurado até julho.

— Faremos o treinamento e a certificação do aparelho de acordo com as características contratuais — explica o secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli.



O radar será alocado na região Sul de Santa Catarina, cobrindo 52 municípios. Junto com o radar de Chapecó, no Oeste, previsto para entrar em operação no final de maio, e o de Lontras, que já cobre o Vale do Itajaí, Santa Catarina será o primeiro Estado do Brasil a ter todo o território coberto por radares meteorológicos.

O equipamento será móvel, ou seja, oferecerá a possibilidade de ser deslocado para outras regiões, conforme a necessidade.

— Num evento como a crise no Morro do Baú em 2008, por exemplo, o aparelho vai para a região a fim de monitorar o local com mais precisão. Isso permite posicionar o equipamento numa área para gerenciar a crise — disse o secretário.



A comitiva que visitará os Estados Unidos de 27 de março a 6 de abril é formada pelo secretário Rodrigo Moratelli; diretora Administrativa e Finanças Adriana Dorfey Vieira; gerente de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica Rafael Damiani; gerente de Monitoramento e Alerta Frederico Rudorff.

O gerente de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica, Rafael Damiani, vai aprender a instalar e operar o radar. O gerente de Monitoramento e Alerta, Frederico Rudorff, aprenderá a operar o aparelho e Software que gera as imagens para fazer a leitura. A diretora Administrativa e Finanças, Adriana Dorfey Vieira, é responsável pelos ajustes contratuais, encaminhamento do produto ao Brasil e desembaraço aduaneiro.



Leia mais notícias sobre meteorologia