Com time de transição, Grêmio fica no empate em 1 a 1 com o Ceará pela Primeira Liga

Na noite em que registrou o menor público desde sua inauguração, em 2012, a Arena testemunhou, nesta quinta-feira, o empate do Grêmio por 1 a 1 com o Ceará, resultado que mantém a equipe com chances de classificação na Primeira Liga – fica na obrigação de vencer o América-MG. Diante de menos de três mil torcedores, o desentrosado time de transição mostrou maior energia na segunda etapa, o que foi insuficiente, poém, para a vitória.

Ainda que tivesse criado uma chance logo no início do jogo, com Lima chutando por elevação, a jovem equipe do Grêmio, treinada por Felipe Endres e assistida de uma cabine por Renato Portaluppi, pareceu assustada com a responsabilidade colocada em seus pés. Na frente, teve muita correria e pouca inspiração, especialmente por Rondinelly.

A marcação, exercida na frente da área por Machado e Jeferson Negueba, foi frágil. Com isso, a zaga ficou muitas vezes exposta. O gol do Ceará, aos 18min, foi um retrato fiel disso. O zagueiro Zé Augusto fez passe apertado, Machado, de costas, foi desarmado e a bola foi rapidamente tocada para o veterano Magno Alvez, que, com calma, fez 1 a 0. O nervosismo, que já era grande, aflorou de vez e, por pouco, não gerou no segundo gol. Aos 22min, Magno Alves fez corta-luz e o gremista Tontini, emprestado ao Ceará, avançou pela direita e deu um perigoso chute rasteiro, para fora.

Forçado a reagir, o Grêmio chegou a criar duas chances em sequência. Na primeira, em sua única investida lúcida, Wallace Oliveira caiu na área em dividida com Luiz Otávio. No lance seguinte, criado pela direita, por Lima, a bola foi enviada para o meio da área, mas Lucas Coelho atrapalhou-se na conclusão. Mas foi o Ceará quem voltou a assustar, com Bruno Grassi salvando nos pés de Magno Alves, a 40min.

Com Tilica, na vaga do improdutivo Rondinelly, o Grêmio se transfigurou no segundo tempo e adquiriu personalidade para atacar. O Ceará, contudo, quase ampliou a sete minutos, em nova falha de Machado, aproveitada por Magon Alves, que serviu para o perigoso chute de Victor Rangel.

Uma falha grave do goleiro Éverson possibilitou o empate, aos 8min. Wallace Oliveira bateu falta, o goleiro apenas acompanhou a bola, sem ação, e Lucas Rex, por trás, completou de cabeça para a rede. Uma jogada que quase se repetiu aos 15 minutos, em nova saída errada do goleiro e outro cabeceio de Lucas Rex.

Apesar da insistência, a vitória não veio. O que não incomoda a direção, que jamais valorizou a Primeira Liga.



PRIMEIRA LIGA — 3ª RODADA — 2/3/2017

GRÊMIO

Bruno Grassi; Wallace Oliveira (Balbino, 35'/2°), Zé Augusto, Lucas Rex e Iago; Machado e Jeferson Negueba; Ty (Jean Pyerre, 21'/2º), Rondinelly (Tilica, int) e Lima; Lucas Coelho.

Técnico: Felipe Endres

CEARÁ

Éverson; Cametá, Luiz Otávio, Rafael Pereira e Romário (Lucas, 14'/2º); Raul, Richardson e Felipe Tontini (Artur, 30'/2º); Alex Amado (Maxi Biancucchi, 17'/2º), Victor Rangel e Magno Alves.

Técnico: Givanildo Oliveira

Gol: Magno Alves (C), a 18 minutos do primeiro tempo e Lucas Rex (G), a oito minutos do segundo

Amarelos: Wallace Oliveira (G), Éverson, Raul, Lucas (C)

Arbitragem: Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Thiaggo Americano Labes e Fabiano Coelho da Silva (trio catarinense).

Público: 2.944 (2.200 pagantes) / Renda: R$ 34.370,00

Local: Arena do Grêmio.

PRÓXIMO JOGO — GAUCHÃO

4/3/2017, sábado, 18h30min

GRÊMIO X INTER

