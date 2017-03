Com retorno titulares, Avaí encara o JEC para se recuperar na tabela

Catarinense 30/03/2017 | 15h41 Atualizada em

Atrás dos líderes da tabela do returno do Campeonato Catarinense, o Avaí quer a vitória nesta noite sobre o Joinville, ás 20h30min, na Ressacada, para voltar a pontuar, encostar no topo da tabela e também voltar a sonhar com o título da segunda etapa da competição. O JEC é um dos líderes, ao lado da Chapecoense, por isso o duelo de hoje é primordial para os planos do Leão no torneio.

A favor do Avaí, o técnico Claudinei Oliveira terá novamente à disposição peças que foram importantes no turno, que ajudaram o time a garantir o título de forma invicta. O lateral-direito Leandro Silva está de volta, assim como o volante Judson e o meia Diego Jardel. Os três estão recuperados de lesão e a tendência é que sejam titulares. Outro retorno importante ao time é o atacante Denilson. Suspenso, o artilheiro do Avaí no Estadual não atuou na rodada passada. A única baixa no setor ofensivo do Avaí é Romulo. O atacante ainda não está 100% recuperado de uma torção no tornozelo.

- Importante sempre contar com a equipe completa. A volta desses jogadores dá uma sustentação. Depois você vai perdendo atletas e precisa reinventar a equipe. Não gosto de dar desculpas, mas é importante você ter voltas. Para o treinador, poder escolher, é muito mais fácil decidir entre 11 de 18 ou 19 - pontuou Claudinei.

No lado do Joinville, o técnico Fabinho Santos tem algumas dúvidas para escalar a equipe. No meio de campo, o treinador deve ficar entre Fabinho Alves, titular no empate com o Metrolitano na última rodada, ou Aldair, artilheiro da equipe com cinco gols. Outro interrogação está no ataque, entre Bruno Batata e Marlyson. O certo mesmo é o desfalque de Renan Teixeira, que sofreu uma lesão no joelho. Para o lugar dele, o comandante do JEC deve mandar a campo Junior Sutil.

Ficha técnica

Avaí

Kozlinski; Leandro Silva, Betão Alemão, Capa; Luan, Judson, Marquinhos, Diego Jardel; Junior Dutra e Denilson.

Técnico: Claudinei Oliveira

Joinville

Matheus; Caíque, Danrlei, Max e Alex Ruan; Junior Sutil, Roberto, Breno, Aldair (Fabinho Alves) e Bruno Rodrigues; Marlyson (Bruno Batata)

Técnico: Fabinho Santos

Arbitragem: Célio Amorim, auxiliado por Helton Nunes e Eli Alves

Horário: 20h30min

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis

