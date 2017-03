Com promessa de chuva de gols, Criciúma e Brusque jogam na manhã deste domingo valendo a liderança

Estadual 18/03/2017 | 19h00 Atualizada em

O returno é uma nova competição dentro do Campeonato Catarinense e duas equipes que querem vestir a camisa do favoritismo se enfrentam na manhã deste domingo a partir das 10h. No Estádio Heriberto Hülse, no Sul do Estado, o Criciúma recebe o Brusque com a promessa de uma partida de muitos gols.

Dono do melhor ataque do Estadual até aqui, o Criciúma tem 20 gols em 10 partidas. No último confronto pelo Estadual, fez três no Avaí, fora de casa, dono da melhor defesa da competição. Prova que o poderio de fogo da equipe carvoeira é o seu ponto forte. No jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, na quarta-feira, perdeu, mas não sem balançar as redes: 3 a 2.

– A arrancada foi boa. O jogo que fizemos contra o Avaí e o Fluminense também. Esse é o tom, esse é o volume da nossa intensidade. Temos que jogar assim no Catarinense, esperamos que possamos repetir o mesmo jogo que fizemos contra o Fluminense, ainda mais jogando em casa, depois de uma grande partida, mesmo sem conseguir o resultado positivo – comentou o técnico Deivid.

A eliminação da Copa do Brasil, apesar de representar uma perda financeira para o clube, que deixou de lucrar R$ 750 mil, tem o seu lado positivo. Sem ter que dividir o foco entre as duas competições, agora a equipe pode focar apenas na disputa do returno, sem se preocupar com o rodízio de atletas para não desgastar o elenco. Assim, o Criciúma que vai a campo neste domingo contra o Brusque deve ter força máxima para ir em busca da vitória e da liderança.

Pingo quer Brusque indo para frente

Surpresa da Estadual, o Brusque também promete jogar com o time para cima, mesmo que o duelo seja fora de casa. É o que garante o técnico Pingo. Desde que ele assumiu o comando, o time não fez gol em apenas uma partida do Estadual. Jonatas Belusso, com cinco gols, é um dos artilheiros da competição.

– Com certeza deve ser um jogo muito aberto. O Deivid também é um treinador que gosta muito da posse de bola, gosta do seu time jogando para frente. O Brusque vai com a mesma postura. Nos jogos fora de casa, sempre jogando sem medo – adiantou o treinador.

Pingo reconhece que essa partida pode ser decisiva para as duas equipes, que, junto com o JEC, foram as únicas que venceram na primeira rodada do returno:

– Se a gente conseguir a vitória, com certeza vai nos credenciar à conquista do returno.

CRICIÚMA: Edson; Diogo Mateus, Ianson (Nino), Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Caio Rangel, Adalgiso Pitbull e Andrew. Técnico: Raphael Bahia.

BRUSQUE: Rodolpho; Carlos Alberto, Alexandre Carvalho (Willames), Neguette e Pará (Marquinhos); Mineiro, Boquita, Leílson e Eliomar; Ricardo Lobo e Jonatas Belusso. Técnico: Pingo.

Arbitragem: Rodrigo D¿Alonso Ferreira, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Johnny Barros de Oliveira.

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Quando: neste domingo, a partir das 10h.