Com o Avaí entalado, Chapecoense se prepara para receber o Leão

Um confronto que pode ser a prévia de uma final. Pelo menos esse é o objetivo da Chapecoense neste domingo, contra o Avaí, na Arena Condá. O objetivo é vencer o Leão, a partir das 16h deste domingo, abrir quatro pontos de vantagem para evitar que adversário conquiste os dois turnos e buscar a liderança do returno do Catarinense, contando com um tropeço o Joinville.

Alguns jogadores, como Wellington Paulista, declararam que o jogo não é uma revanche da derrota no primeiro turno, em Florianópolis, por 3 a 0. Ele preferiu destacar o bom momento da Chapecoense.

— A expectativa é a melhor possível pois tivemos uma grande vitória dentro de casa (7 a 0 no Tubarão) e uma excepcional vitória fora de casa (3 a 2 contra o Almirante Barroso) — disse o atacante, autor de um dos gols em Itajaí, mas que provavelmente ficará na reserva de Túlio de Melo.

Por outro lado, o atacante Rossi ainda não digeriu a goleada sofrida no primeiro turno, que acabou decidindo o título para o Avaí.

— Aquele 3 a 0 no primeiro turno está entalado, vai ser uma final para a gente pois se vencermos os dois próximos jogos, contra Avaí e Brusque, a gente vai muito forte para conquistar o título do turno – destacou.

A única mudança no time de Vagner Mancini deve ser a volta do lateral João Pedro na direita, no lugar de Apodi.

Será o confronto dos dois times que estarão na Série A do Brasileirão e que tiveram muitos jogos decisivos nos últimos anos. Em 2009 o Avaí aplicou 6 a 1 no placar agregado do tempo normal e prorrogação na final do Catarinense.

Em 2012, eliminou a Chapecoense na semifinal do Catarinense, dentro da Arena Condá, de virada, por 2 a 1. Em 2013, a Chapecoense se deu melhor na Série B. Uma vitória na Ressacada, por 2 a 1, encaminhou o time do Oeste para a elite, enquanto o Avaí acabou não conseguindo o acesso.

Por isso o jogo deste domingo é especial. Quem vencer segue na briga pelo título do returno. Quem perder pode se afastar do objetivo.

CHAPECOENSE: Artur; João Pedro (Apodi); Groli, Nathan e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio e Dodô; Arthur, Rossi e Túlio de Melo. Técnico: Vagner Mancini. Técnico: Vagner Mancini

AVAÍ: Kozlinski; Gustavo Santos, Betão, Alemão, Capa; Renato, Lucas Otávio, Marquinhos, Vinicius Pacheco; Júnior Dutra e Lourenço. Técnico: Claudinei Oliveira

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Eder Alexandre.

Local: Arena Condá, em Chapecó.

Horário: às 16h deste domingo.





