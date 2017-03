Com dúvidas no time, Criciúma recebe o Fluminense nesta quinta

Copa do Brasil 09/03/2017 | 00h04 Atualizada em

No primeiro confronto para definir quem continua na Copa do Brasil, o Criciúma recebe o Fluminense hoje à noite, às 19h15min, no Heriberto Hülse. O técnico Deivid tem três dúvidas na escalação, e pode vir com o time modificado por conta de lesões ou por decisão técnica. Apesar da importância de não tomar gols por conta do regulamento da competição, o treinador não vai mudar a maneira como o Criciúma joga.



— Eu era atacante, gostava de jogar para frente, todas as equipes que joguei sempre fizemos 100 gols, 103 gols. Claro que a gente não quer tomar gol, mas se conseguir ganhar o jogo consegue chegar ao objetivo maior, que é ser campeão. Se ganhar não tomando gols, é melhor ainda, por causa disso vamos manter nosso sistema da mesma forma como vínhamos jogando, para que a gente possa jogar de igual para igual — comentou o treinador.

Luiz, que sentiu a coxa na partida de domingo pelo Catarinense, e é uma das dúvidas e pode dar lugar a Edson no gol. Na lateral direita, Diogo Mateus assume a titularidade, já que Maicon Silva se recupera de lesão. Pelo meio, a dúvida é entre Alex Maranhão e João Henrique, e lá na frente, Jheimy ou Andrew pode aparecer como o atacante de referência.

Depois da vitória nos pênaltis pela Taça Guanabara, primeiro turno do estadual, o Fluminense vem embalado. O goleiro Júlio César, que defendeu uma das cobranças e ajudou o time a conquistar o título, estará em campo contra o Tigre. O titular da posição, Diego Cavalieri, se recupera de uma entorse no pé direito. O outro desfalque no time de Abel Braga é o meia Gustavo Scarpa, que torceu o tornozelo. Douglas, que estava suspenso, está de volta e à disposição do treinador.

Ficha técnica

Criciúma

Luiz (Edson); Diogo Mateus; Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão (João Henrique); Caio Rangel, Adalgiso Pitbull e Andrew (Jheimy)

Técnico: Deivid

Fluminense

Julio Cesar; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Pierre e Sornoza; Richarlison, Wellington Silva e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (trio de SP)

Estádio: Heriberto Hülse – Criciúma

Horário: 19h15min



