Com cinco desfalques, Avaí encara o Metropolitano pelo Catarinense

Mais uma vez, o técnico Claudinei Oliveira não terá à disposição todos os seus jogadores titulares para mandar a campo na partida deste domingo, 16h, contra o Metropolitano, em Blumenau. Aliás, o número de baixas do Avaí passou de quatro para cinco, com a lesão de Romulo, no tornozelo. Menos mal que Luan, Judson, Leandro Silva e Diego Jardel já estejam em fase final de recuperação, mas ainda assim, a questão é um problema para o treinador azurra, que na rodada passada sofreu sua primeira derrota no Estadual.

Claudinei Oliveira não quer usar o assunto desfalques como muleta. Pelo contrário, ele diz que é obrigação do treinador dar padrão ao time irá jogar, independetemente de ser titular ou reserva.

– Acho fácil, no insucesso, no rendimento ruim, não necessariamente no resultado negativo, arranjar desculpa porque estamos sem cinco. Lógico que faz falta. Qualquer time sem cinco titulares não é o mesmo, mas não gosto de usar muleta. Minha obrigação, mesmo com time inteiro reserva, é ter padrão, ser organizado e que tente o resultado – explicou.

O adversário deste domingo do Leão também não venceu na primeira rodada do returno. O Metrô ficou no 2 a 2 com o Tubarão e também precisa se recuperar na competição. Claudinei Oliveira alerta para a organização do técnico César Paulista, mas acredita que o duelo será disputado.

– Metropolitano é uma equipe que povoa bem o meio campo, tem o Sabiá, que finaliza muito bem e faz gol. Equipe organizada, a gente entende que vai ser um jogo interessante – avaliou o técnico azurra.

César Paulista sabe bem das dificuldades de enfrentar o campeão do turno e quer o Verdão atento durante os 90 minutos.

– Quero que eles encarem o Avaí da mesma forma com que jogamos lá no primeiro turno. É um time com forte marcação e que sabe cozinhar o jogo para ganhá-lo na hora certa, então não podemos dar bobeira. No futebol, não ganha quem acertar mais, e sim quem erra menos – avalia.

FICHA TÉCNICA

METROPOLITANO

Vilar; Breno, Júnior Fell, Elton e Juninho; Carrasco, Valkenedy, Mazinho e Paulo Victor; Trípodi e Sabiá.

Técnico: César Paulista.

AVAÍ

Kozlinski, Gustavo Santos; Betão, Alemão, Capa; Renato, Caio Cesar, Marquinhos, Júnior Dutra; Denilson e Iury.

Técnico: Claudinei Oliveira.

Arbitragem: Cinésio Mendes Junior, auxiliado por Eli Alves e Maira Americano Labes.

Horário: 16h deste domingo

Local: Estádio do Sesi, em Blumenau.

