Com 4,8ºC, Urupema registra menor temperatura do ano em SC

De olho no tempo 31/03/2017 | 06h54 Atualizada em

Considerada uma das cidades mais frias de Santa Catarina, Urupema, na Serra, registrou a menor temperatura do ano no Estado. Nesta manhã, os termômetros marcaram 4,8°C no centro da cidade. Segundo a meteorologista da RBS, Bianca Souza, esse registro, que é típico do outono, só foi possível devido ao ar mais seco na região.

Apesar do amanhecer gelado, as temperaturas na Serra devem aumentar ao longo do dia. A previsão mostra que com o aquecimento, as máximas na região podem chegar aos 28ºC à tarde. Já na faixa do Litoral, Vale do Itajaí e Norte o dia será de sol entre nuvens. No Litoral, a semana termina com instabilidade e chance de chuva.

Amanhã, segundo os meteorologistas, um centro de alta pressão e um de baixa pressão sobre o mar traz mais umidade ao Sul do Brasil. Diante disso, as regiões do Sul, Vale do Itajaí, Litoral, Serra e Norte têm previsão de aberturas de sol com momentos de chuva passageira.



Semana termina com instabilidade no Litoral e aberturas de sol em boa parte de SC